Disney avrebbe in cantiere un nuovo live-action su un classico cattivo dei cartoni

Secondo nuovi report di Deadline, Disney sta ora lavorando a un nuovo film live-action dedicato ai classici cattivi dei suoi film animati. Dopo Maleficent e Crudelia, ora la compagnia del Topo starebbe producendo una pellicola su Gaston .

Cosa sappiamo del film di Gaston

Sulla base di quanto riportato, il lungometraggio metterebbe in campo una versione completamente nuova di Gaston, che nel cartone del 1992 è presentato come un sessista e narcisista, oltre che violento. Pare che i lavori sul progetto siano ancora agli inizi e che Disney sia molto entusiasta dell'idea e stia pianificando una pellicola da taglio "avventuroso".

Gaston de La Bella e La Bestia

Il film vede la partecipazione dello sceneggiatore David Callaham, che in precedenza ha lavorato alla serie I mercenari e ha collaborato alla sceneggiatura di Wonder Woman 1984, Shang-Chi e Spider-Man: Across the Spider-Verse. Anche la produttrice della Lucasfilm Michelle Rejwan è coinvolta nel progetto, dopo aver lavorato a Star Wars: L'ascesa di Skywalker e alle serie Disney+ Andor e Obi-Wan Kenobi.

Per i report, Disney aveva messo in pausa temporaneamente la produzione di live-action dopo il fallimento del film Biancaneve. Il miliardo di incassi di Lilo & Stitch (uno dei tre film a superare tale traguardo nel 2025) avrebbe però spinto la dirigenza a riprendere in mano i progetti.