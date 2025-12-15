Zootropolis 2 è il terzo film del 2025 a superare il miliardo di dollari al botteghino

Dopo il terzo weekend, la pellicola animata di Disney ha raggiunto 1,13 miliardi di dollari , la maggior parte dei quali ottenuti a livello internazionale e specificatamente in Cina. Negli USA ha accumulato 259 milioni di dollari, mentre i restanti $877,7 milioni arrivano dal resto del mondo.

Gli altri due film che hanno superato il miliardo di dollari nel 2025

Zootropolis 2 ha battuto un altro film di Disney, ovvero il live action di Lilo & Stitch, che ha terminato la propria distribuzione nei cinema con 1,03 miliardi di dollari. Disney può vantare, dal 2013 a oggi, vari altri successi di questo calibro: Frozen, Frozen 2, Oceania 2 e il primo Zootropolis hanno tutti superato il miliardo di dollari di incasso.

Tutto questo però è nulla a confronto con il grande vincitore del 2025, ovvero Ne Zha 2 (noto anche come Ne Zha - L'ascesa del guerriero di fuoco), che vanta ben 2,2 miliardi di dollari al botteghino, secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter. Si tratta di un film di animazione cinese, seguito di una pellicola del 2019.

Parlando di risultati meno impressionanti, Five Nights at Freddy's 2 ha ottenuto 174 milioni di dollari in due settimane e difficilmente supererà i 292 milioni della prima pellicola. Wicked: For Good è a $468 milioni, bene indietro rispetto ai 758 milioni del primo film. L'illusione perfetta - Now You See Me: Now You Don't è arrivato a 214 milioni.

Ricordiamo però che è in arrivo un altro grande film prodotto da Disney: Avatar: Fuoco e Cenere, che potrebbe andare a inserirsi nella classifica dei migliori incassi dell'anno.