iPhone 20: Apple prepara un design rivoluzionario per il ventesimo anniversario?

Al centro ci sarebbe infatti un iPhone completamente "all screen" , senza notch né fori visibili, previsto per il terzo trimestre del 2027. Un obiettivo ambizioso che richiede soluzioni produttive inedite e una stretta collaborazione con i partner asiatici.

Il 2027 segnerà un passaggio simbolico per Apple, che celebrerà vent'anni dal lancio del primo iPhone. Per l'occasione, secondo indiscrezioni sempre più insistenti, l'azienda starebbe preparando un modello profondamente diverso da quelli attuali, anche nella denominazione. Le informazioni provenienti dalla filiera indicano infatti che Apple potrebbe saltare il nome iPhone 19 per passare direttamente a iPhone 20, legando il numero al traguardo storico. Il cambiamento non sarebbe solo nominale, ma rifletterebbe una revisione sostanziale del design frontale.

Lo schermo di iPhone 20

Già nel 2023 Apple avrebbe chiesto a Samsung e LG Display di studiare un pannello realmente a tutto schermo, avviando un percorso tecnico complesso. Il risultato atteso per iPhone 20 non coinciderebbe con le soluzioni edge attualmente diffuse, ma con un display curvato su tutti e quattro i lati. Secondo rumor non confermati, ma plausibili, questo design prevederebbe una piegatura del pannello anche agli angoli, con la necessità di riprogettare i circuiti nella zona della cornice.

Il display di iPhone 17 Pro

Un aspetto critico riguarda il TFE, lo strato di incapsulamento che protegge l'OLED dall'umidità, che dovrebbe diventare più sottile per adattarsi alla nuova geometria. Il design "all screen" sarebbe poi completo solo integrando sotto il display la fotocamera frontale e l'intero sistema TrueDepth, inclusi i sensori necessari per il riconoscimento facciale. Al momento, però, Apple sembrerebbe procedere per gradi. Le indiscrezioni parlano di test sui modelli del 2026, ovvero gli iPhone 18 e iPhone Fold, con Face ID sotto il pannello, lasciando inizialmente un piccolo foro per la fotocamera. Rumor, questo, in contrasto con l'idea di avere una fotocamera sotto il display del foldable.

Sul fronte industriale, LG Display starebbe valutando un investimento di circa 400 miliardi di won, pari a circa 240 milioni di euro, per adeguare i propri impianti a questo tipo di pannelli. L'operazione richiederebbe modifiche profonde alle linee produttive e, secondo alcune voci, la creazione di una decina di linee dedicate a un singolo cliente.

Samsung Display, storicamente principale fornitore OLED per Apple, non ha comunicato piani specifici per iPhone 20. Tuttavia, considerando i volumi in gioco e la complessità del progetto, anche il gruppo coreano sarebbe chiamato a investimenti significativi per sostenere una produzione su larga scala. Intanto