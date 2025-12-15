I modder stanno restaurando Fallout: New Vegas con i contenuti tagliati scoperti in una build di lavorazione

A novembre è stata scoperta, su un dev kit di Xbox 360, una build di lavorazione di Fallout: New Vegas più grande della versione finale. Conteneva ben 2 GB di dati in più della versione finale, relativi ad ambientazioni tagliate, texture eliminate, personaggi non giocanti rimossi e quant'altro. Insomma, si tratta di contenuti tagliati in fase di sviluppo, come capita a praticamente tutti i giochi. Perché farlo? In generale per tempistiche o per ridurre lo spazio occupato su disco, com'è probabile che sia avvenuto per il titolo di Obsidian Entertainment. Poco male, verrebbe da dire, ma in questo caso, dei modder hanno deciso di ripristinare i contenuti ritrovati e farne delle mod.
Restauro
La community dei modder di Fallout ha passato settimane ad analizzare la beta per individuare e ripristinare alcuni degli elementi più interessanti che erano andati perduti.
Per cominciare, c'è un personaggio non giocante presente nelle carte della Collector's Edition, ma assente dal gioco finale. Marilyn, la seconda delle "amiche" securitron di Mr. House, viene addirittura citata da Veronica nella versione finale, quindi è un sollievo poterla finalmente rivedere. In realtà esistono diverse mod che riportano Marilyn nel gioco, ma questa è quella creata dagli sviluppatori originali.
Restando in tema Mr. House, anche la versione originale del personaggio è tornata grazie alla mod Restored Beta Mr House. E se volete spingervi all'estremo, il suo casinò, il Lucky 38, avrebbe dovuto avere dei cestini della spazzatura personalizzati. Otteneteli con la mod Lucky 38 Trash Cans Restored.
Per quanto riguarda le ambientazioni, Beta Goodsprings Restored e Prospector Saloon Full Neon Sign Restored ampliano la città iniziale, mentre la Restored Nipton Train Station è una di quelle aggiunte che semplicemente ha senso avere.
Ci sono anche diversi cambiamenti minori, ma il quadro dovrebbe essere ormai chiaro. In generale, si tratta di un'ottima scusa per tornare a giocare a Fallout: New Vegas, che male non fa.