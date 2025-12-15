I modder stanno restaurando Fallout: New Vegas con i contenuti tagliati scoperti in una build di lavorazione

A novembre è stata scoperta, su un dev kit di Xbox 360, una build di lavorazione di Fallout: New Vegas più grande della versione finale. Conteneva ben 2 GB di dati in più della versione finale, relativi ad ambientazioni tagliate, texture eliminate, personaggi non giocanti rimossi e quant'altro. Insomma, si tratta di contenuti tagliati in fase di sviluppo, come capita a praticamente tutti i giochi. Perché farlo? In generale per tempistiche o per ridurre lo spazio occupato su disco, com'è probabile che sia avvenuto per il titolo di Obsidian Entertainment. Poco male, verrebbe da dire, ma in questo caso, dei modder hanno deciso di ripristinare i contenuti ritrovati e farne delle mod.