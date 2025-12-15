Nuovo bug di iOS 26: le foto scattate con smartphone Android diventano rosse

Diversi utenti stanno segnalando un bug legato alle vecchie foto Android visualizzate su iPhone. Le immagini diventano rosse e, per il momento, non è stata ancora trovata una soluzione definitiva.

Nelle ultime ore è stato scoperto un bug piuttosto fastidioso che non è stato ancora risolto. Gli utenti che sono passati da Android ad iPhone hanno infatti notato che le vecchie foto diventano rosse quando si ingrandisce l'immagine. Il problema si presenta nello specifico con l'app Foto. Inoltre, si tratta palesemente di un bug legato a iOS 26, dato che ciò non accade quando si visualizzano le immagini su un dispositivo con iOS 18. Vediamo meglio tutti i dettagli e cosa fare per risolvere, in attesa di soluzioni ufficiali e definitive.

Foto rosse con l’app Foto di iOS Come vi abbiamo anticipato, diversi utenti hanno notato che le vecchie foto scattate con dispositivi Android cambiano colore, diventando rosse su smartphone Apple con iOS 26. Le segnalazioni su Reddit sono diverse: alcuni hanno notato che ciò accade solo con dispositivi che utilizzano un Moto Razr, mentre altri affermano che il problema riguarda solo le foto scattate con il Galaxy S24. Ad oggi la causa di questo bug è ancora ignota, ma alcuni ipotizzano possa trattarsi di standard HDR incompatibili, con conseguente cambiamento di colore dell'immagine. Per ora non è stata ancora trovata una soluzione definitiva, ma alcuni hanno risolto momentaneamente modificando la foto e poi andando su "Ripristina" in alto a destra della schermata. Questo trucchetto dovrebbe risolvere la situazione momentaneamente, ma dovreste modificare manualmente centinaia di vecchie foto. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti e vi informeremo non appena avremo ulteriori novità al riguardo.