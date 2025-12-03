Siete ancora fermi a iOS 18? Apple vi consiglierà di passare a iOS 26 prima di altri aggiornamenti

Non tutti gli utenti vogliono passare a iOS 26. La motivazione principale è il design Liquid Glass, poco apprezzato e in grado di influenzare negativamente l'esperienza complessiva, secondo alcuni. Per questo motivo hanno scelto di restare su iOS 18 e, sebbene non siano obbligati ad aggiornare il dispositivo, Apple ha deciso di mettere in evidenza come primo aggiornamento quello più prioritario: iOS 26.

Passare da iOS 18 ad iOS 26 Come vi abbiamo anticipato, gli utenti iOS 18 che non hanno ancora effettuato l'aggiornamento a iOS 26, vedranno l'update a iOS 26.1 come prima opzione. Non solo, ma Apple spiega brevemente i principali punti chiave di questo sistema operativo, quindi le novità più interessanti e utili per l'utente. Gli aggiornamenti iOS 18 sono ovviamente disponibili, ma stavolta vengono visualizzati nella parte inferiore della pagina. Ovviamente potete continuare a scaricare quest'ultimi, senza passare a iOS 26, ma la mossa di Apple è chiara: spingere gli utenti a passare alla nuova versione. La nuova schermata Nei prossimi mesi gli aggiornamenti di sicurezza per iOS 18 potrebbero non essere più disponibili, rendendo quasi inevitabile dover scaricare l'aggiornamento in futuro. Discorso diverso per i dispositivi che non sono compatibili con iOS 26: in quel caso Apple continuerà a fornire aggiornamenti iOS 18. Ricordiamo che l'aggiornamento è irreversibile, quindi non è possibile tornare alle versione precedente.