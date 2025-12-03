0

Le cuffie wireless Corsair VOID v2 MAX sono in sconto su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo le cuffie wireless Corsair VOID v2 MAX al prezzo più basso di sempre, con uno sconto del 21%.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   03/12/2025
Cuffie wireless Corsair VOID v2 MAX

Su Amazon sono disponibili le cuffie wireless Corsair VOID v2 MAX a 109,99 € rispetto al prezzo consigliato di 139,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 21%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarle tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Caratteristiche delle cuffie

Si tratta di cuffie con modalità wireless simultanea da 2,4 GHz a bassa latenza e Bluetooth, compatibili con Xbox, PC, PlayStation e altro ancora. L'audio dinamico e direzionale è chiaro e preciso, mentre i driver dinamici da 50 mm offrono una qualità impressionante, che si tratti di giochi, colonne sonore o altro ancora.

La batteria dura 70 ore, mentre una ricarica di 15 minuti garantisce fino a 6 ore di autonomia in più. Sul padiglione troviamo controlli di gioco e chat integrati, permettendoti di regolare l'audio direttamente dalla cuffia, senza distrazioni.

