Clair Obscur: Expedition 33 è il lancio di terze parti migliore del 2025 su Game Pass

Microsoft ha annunciato che Clair Obscur: Expedition 33 di Sanfall Interactive è stato il più grande lancio di un gioco third-party su Xbox Game Pass del 2025 . Il risultato si basa sul numero di utenti unici nei primi 30 giorni di disponibilità: "significa che un'enorme quantità di giocatori Xbox si è unita subito a Maelle, Gustave, Esquie e il resto della spedizione fin dall'inizio della loro avventura." Il direttore creativo di Sandfall Interactive, Guillaume Broche , è intervenuto su Xbox Wire, l'organo ufficiale di Xbox da cui è stata diramata la notizia, manifestando una grossa soddisfazione per il risultato ottenuto: "Quest'anno ha superato tutto ciò che avremmo potuto immaginare, e il merito è della passione e del sostegno dei nostri fan, che hanno trasformato tutto in realtà. È davvero snervante essere un nuovo studio che pubblica il suo primo gioco, ma il supporto di tutti ha reso l'esperienza un sogno."

Un titolo su cui puntare

Il direttore di ID@Xbox Guy Richards ha spiegato perché Xbox ha voluto puntare subito su Expedition 33: "Fin dall'inizio era chiara l'ambizione di Sandfall, e abbiamo percepito che volessero creare qualcosa di veramente speciale, qualcosa che andasse oltre le aspettative. Quando abbiamo provato le prime versioni, siamo rimasti catturati dalla storia avvincente, dalla bellezza visiva e dal mix tra meccaniche JRPG e temi culturali francesi, un connubio fresco e distintivo. Era esattamente il tipo di esperienza che sapevamo i giocatori Xbox avrebbero adorato."

Per Broche, il sostegno di Xbox è stato fondamentale: "Dal supporto durante l'annuncio nell'estate del 2024, alla visita in studio per il video del Developer_Direct a gennaio, Xbox ci ha aiutati a far conoscere il gioco e a raggiungere tanti giocatori."

Ha poi sottolineato come Game Pass abbia permesso di ampliare enormemente il pubblico di Clair Obscur: Expedition 33: "Ha dato la possibilità a molte persone di provare il gioco, anche a chi forse non lo avrebbe fatto altrimenti. I giochi di ruolo a turni hanno una fanbase solida, ma a volte possono scoraggiare chi preferisce un'azione più immediata. Game Pass ha abbassato quella barriera: i giocatori potevano semplicemente provarlo e vedere che effetto faceva. Così molti curiosi hanno iniziato l'avventura, esplorato Lumière e le prime ore di gioco, scoprendo che c'era molto più da apprezzare di quanto si aspettassero."

Clair Obscur: Expedition 33 è sicuramente uno dei giochi dell'anno. È uno dei candidati più quotati a vincere i The Game Awards 2025.