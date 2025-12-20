Clair Obscur: Expedition 33 è il GOTY dei Grand Game Awards, premiato anche Phil Spencer

Organizzati dal Digital Anime con lo slogan "From Algeria to the World", i Grand Game Awards si pongono l'obiettivo di celebrare l'eccellenza, la creatività e l'innovazione nel mondo del gaming, sia a livello regionale che globale.

Spencer ha detto di essere molto felice di ricevere questo riconoscimento , spiegando però che il premio potrà anche avere inciso sopra il suo nome ma in realtà è il frutto del lavoro dell'intero team di Xbox.

Nel corso della cerimonia di assegnazione dei Grand Game Awards è stato consegnato a Phil Spencer il premio di icona dell'industria videoludica , e il CEO di Microsoft Gaming ha ringraziato la giuria nel video messaggio che potete vedere qui sotto.

Clair Obscur: Expedition 33 è il game of the year dei Grand Game Awards : anche l'evento algerino ha premiato il titolo di Sandfall Interactive, riconoscendo le straordinarie qualità che gli hanno consentito di portare a casa già diversi importanti riconoscimenti.

Alcuni degli altri premi assegnati

Oltre al premio di game of the year assegnato a Clair Obscur: Expedition 33, che vedrà il suo artbook tradotto in italiano da Panini, sono stati assegnati anche diversi altri riconoscimenti nel corso della cerimonia dei Grand Game Awards, che potete vedere per intero qui sotto.

Monster Hunter Wilds ha vinto come best adventure game, mentre Death Stranding 2: On the Beach si è portato a casa i premi come best technical achievement e best audio design.

Hollow Knight: Silksong ha vinto il premio di best indie game e hardest game, laddove invece DOOM: The Dark Ages ha vinto come best action game e per la migliore Collector's Edition.