La Stagione 2 di Fallout è stata mostrata con un nuovo trailer

Prime Video ha pubblicato un nuovo trailer dedicato alla seconda stagione di Fallout, la serie televisiva basata sui giochi della saga firmata Bethesda.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   20/12/2025
La Lucy di Ella Purnell in Fallout

Prime Video ha pubblicato un nuovo trailer per la Stagione 2 di Fallout, che come saprete è disponibile da alcuni giorni sulla piattaforma streaming con il primo dei suoi otto episodi, pubblicati a cadenza settimanale da qui a febbraio.

Nel video c'è davvero tanta carne al fuoco: ritroviamo i protagonisti dello show esattamente da dove li avevamo lasciati al termine della prima stagione, alle prese con nuove situazioni e nuovi personaggi, nonché con gli inevitabili colpi di scena che andranno a caratterizzare la storia.

Vediamo ad esempio le varie new entry: da Kumail Nanjiani a Macaulay Culkin, nella Stagione 2 troveremo volti nuovi e nuove sottotrame che si aggiungeranno a quelle già in essere, per un racconto che si preannuncia davvero appassionante.

Dallo scenario di New Vegas agli immancabili flashback del Ghoul di Walton Goggins, sembra proprio che i nuovi episodi di Fallout riveleranno qualcosa sul passato del personaggio e su come siamo arrivati a questo punto.

Un progetto sempre più ambizioso

Destinata a influenzare anche la trama di Fallout 5, la serie televisiva prodotta da Amazon si è imposta come una delle migliori trasposizioni videoludiche di sempre, entusiasmando i tantissimi fan della saga targata Bethesda e creando nuovi appassionati.

A proposito dell'azienda di proprietà di Microsoft, il grande successo dello show l'ha senz'altro spinta a rivedere le proprie priorità, e infatti di recente Todd Howard ha rivelato che Fallout è la serie a cui Bethesda sta lavorando di più adesso.

#Serie TV
