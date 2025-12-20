La Stagione 2 di Fallout è stata mostrata con un nuovo trailer

Dallo scenario di New Vegas agli immancabili flashback del Ghoul di Walton Goggins, sembra proprio che i nuovi episodi di Fallout riveleranno qualcosa sul passato del personaggio e su come siamo arrivati a questo punto.

Nel video c'è davvero tanta carne al fuoco: ritroviamo i protagonisti dello show esattamente da dove li avevamo lasciati al termine della prima stagione, alle prese con nuove situazioni e nuovi personaggi, nonché con gli inevitabili colpi di scena che andranno a caratterizzare la storia.

Prime Video ha pubblicato un nuovo trailer per la Stagione 2 di Fallout , che come saprete è disponibile da alcuni giorni sulla piattaforma streaming con il primo dei suoi otto episodi, pubblicati a cadenza settimanale da qui a febbraio.

Un progetto sempre più ambizioso

Destinata a influenzare anche la trama di Fallout 5, la serie televisiva prodotta da Amazon si è imposta come una delle migliori trasposizioni videoludiche di sempre, entusiasmando i tantissimi fan della saga targata Bethesda e creando nuovi appassionati.

A proposito dell'azienda di proprietà di Microsoft, il grande successo dello show l'ha senz'altro spinta a rivedere le proprie priorità, e infatti di recente Todd Howard ha rivelato che Fallout è la serie a cui Bethesda sta lavorando di più adesso.