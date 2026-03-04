La serie TV di Life is Strange ha trovato le attrici di Max e Chloe

Sono state rivelate le attrici che interpreteranno Max e Chloe nella serie TV di Life is Strange, trasposizione live action della celebre avventura narrativa prodotta da Square Enix, in arrivo sulla piattaforma streaming Prime Video: si tratta rispettivamente di Tatum Grace Hopkins e Maisy Stella.

Tatum Grace Hopkins è praticamente al debutto sul piccolo schermo, avendo lavorato finora principalmente a Broadway nonché in un cortometraggio presentato al Montclair Film Festival nel 2024; Maisy Stella è invece già nota come musicista e per il suo ruolo nella serie Nashville, ma la vedremo anche in Flowervale Street insieme ad Anne Hathaway ed Ewan McGregor.

La serie televisiva di Life is Strange seguirà le vicende di Max, una studentessa in fotografia che scopre di poter riavvolgere il tempo quando salva la vita alla sua migliore amica, Chloe. Mentre cercano di capire cosa sia successo, le due si trovano a dover affrontare la scomparsa di uno studente e il lato oscuro della loro città, in una sequenza di scelte che cambieranno la loro vita per sempre.

Charlie Covell, già autrice della serie Everything I Know About Love, sarà la showrunner e sceneggiatrice dello show, mentre Dmitri M. Johnson, Michael Lawrence Goldberg e Timothy I. Stevenson fungeranno da produttori esecutivi sotto il marchio Story Kitchen.