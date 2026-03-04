0

La serie TV di Life is Strange ha trovato le attrici di Max e Chloe

Sono state trovate le due attrici che interpreteranno Max e Chloe nella serie televisiva di Life is Strange in arrivo sulla piattaforma Prime Video: ecco di chi si tratta.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   04/03/2026
Chloe e Max in un artwork di Life is Strange

Sono state rivelate le attrici che interpreteranno Max e Chloe nella serie TV di Life is Strange, trasposizione live action della celebre avventura narrativa prodotta da Square Enix, in arrivo sulla piattaforma streaming Prime Video: si tratta rispettivamente di Tatum Grace Hopkins e Maisy Stella.

Tatum Grace Hopkins è praticamente al debutto sul piccolo schermo, avendo lavorato finora principalmente a Broadway nonché in un cortometraggio presentato al Montclair Film Festival nel 2024; Maisy Stella è invece già nota come musicista e per il suo ruolo nella serie Nashville, ma la vedremo anche in Flowervale Street insieme ad Anne Hathaway ed Ewan McGregor.

La serie televisiva di Life is Strange seguirà le vicende di Max, una studentessa in fotografia che scopre di poter riavvolgere il tempo quando salva la vita alla sua migliore amica, Chloe. Mentre cercano di capire cosa sia successo, le due si trovano a dover affrontare la scomparsa di uno studente e il lato oscuro della loro città, in una sequenza di scelte che cambieranno la loro vita per sempre.

Life is Strange Reunion: abbiamo provato il capitolo in cui Max e Chloe tornano finalmente insieme Life is Strange Reunion: abbiamo provato il capitolo in cui Max e Chloe tornano finalmente insieme

Charlie Covell, già autrice della serie Everything I Know About Love, sarà la showrunner e sceneggiatrice dello show, mentre Dmitri M. Johnson, Michael Lawrence Goldberg e Timothy I. Stevenson fungeranno da produttori esecutivi sotto il marchio Story Kitchen.

Un importante palcoscenico

Non c'è dubbio che la storia di Max e Chloe abbia conquistato un ampio pubblico di appassionati, determinando il successo della serie Life is Strange che, non a caso, negli ultimi due capitoli ha visto il ritorno delle protagoniste originali dopo aver raccontato storie differenti.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

La sensazione è che le scelte creative compiute finora per questo progetto siano solide e possano determinare il successo della trasposizione, mettendo a disposizione della saga un palcoscenico importante per ambire a un pubblico ancora più ampio.

#Serie TV
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
La serie TV di Life is Strange ha trovato le attrici di Max e Chloe