Life is Strange: Reunion, un trailer riassume la storia di Max e Chloe finora

Life is Strange: Reunion vedrà il ritorno di Max e Chloe a diversi anni dagli eventi dell'originale Life is Strange, ecco dunque un recap della storia canonica finora.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   03/02/2026
Max e Chloe in Life is Strange
Life is Strange: Reunion
Life is Strange: Reunion
Square Enix e Deck Nine Games hanno pubblicato un trailer riassume la storia di Max e Chloe, quella che assumiamo essere canonica per la serie e che ci conduce agli eventi dell'imminente Life is Strange: Reunion.

In arrivo il 26 marzo su PC, PS5 e Xbox Series X|S, il nuovo capitolo vedrà i due personaggi ritrovarsi dopo gli eventi di Double Exposure, con Chloe che però si ritrova in una situazione tutt'altro che invidiabile, tormentata dagli incubi di una vita che non ha davvero vissuto.

Per superare questa prova, la ragazza ha disperatamente bisogno di Max, che però deve affrontare una nuova sfida quando il campus universitario dove lavora viene devastato dalle fiamme, e così decide di ricorrere al suo potere per riavvolgere il tempo nel tentativo di evitare che accada.

Di nuovo insieme, le protagoniste originali di Life is Strange partono dai ricordi che hanno condiviso, riassunti appunto in questo video, per costruire un nuovo presente e un nuovo futuro.

Una trama intricata?

Sebbene tutto faccia pensare diversamente, Life is Strange: Reunion terrà conto delle scelte fatte nei capitoli precedenti e la nostra Max sarà il risultato di quelle scelte, mentre per quanto riguarda Chloe la situazione sarà inevitabilmente più complicata.

La ragazza si troverà infatti in una situazione difficile proprio perché ricorda entrambe le versioni della storia, sia quella in cui è morta sia quella in cui è rimasta in vita: si tratta di uno dei presupposti narrativi del racconto di Reunion.

