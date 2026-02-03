Gli auricolari Sony WF-1000XM6 spuntano online: vediamo le prime immagini

Il debutto dei nuovi auricolari Sony WF-1000XM6 dovrebbe essere ormai imminente, secondo le ultime indiscrezioni. Sebbene al momento non siano state condivise informazioni ufficiali, un rivenditore thailandese ha pubblicato un annuncio, rimosso successivamente. Tuttavia, una fonte è riuscita a catturare alcuni screenshot prima che la pagina non fosse più visibile. Le immagini mostrate ci permettono di dare un'occhiata al design di questi auricolari, quindi vediamole nel dettaglio.

Anche la custodia di ricarica è diversa e presenta una forma meno "morbida" rispetto al passato. Inoltre, questi auricolari dovrebbero essere dotati di tre microfoni esterni, oltre a un quarto microfono nascosto all'interno , secondo The Walkman Blog.

La pagina non riporta specifiche dettagliate: sono menzionate solo la cancellazione attiva del rumore, la modalità audio ambientale e la classificazione IPX4. Tuttavia, la vera novità riguarda il design ridisegnato a forma di pillola , che si distingue dal modello precedente più arrotondato.

La pagina è stata notata da Mr_Snail10 su Reddit , mentre The Walkman Blog è riuscito a salvare le immagini prima che l'annuncio diventasse inaccessibile. Ovviamente suggeriamo sempre di prendere qualsiasi informazione con le pinze, in attesa di conferme ufficiali, ma le seguenti immagini dovrebbero essere davvero fedeli a ciò che potremo aspettarci.

Colori e altri dettagli

Considerate le indiscrezioni precedenti che suggerivano la disponibilità della variante Sand Pink, in questo caso pare che gli unici colori disponibili siano nella variante nera e argento platino. Non è ancora chiaro se il primo colore sarà disponibile successivamente, quindi vi aggiorneremo con ulteriori dettagli in futuro. Non sono stati svelati i prezzi di questi auricolari, ma alcune fonti sostengono che possano costare circa 299,99 € rispetto al prezzo originale di 319,99 del modello WF-1000XM5.

Il debutto dovrebbe essere previsto nel primo trimestre del 2026, quindi non ci resta che attendere. Nel frattempo, vi ricordiamo che le cuffie Sony sono attualmente in sconto su AliExpress per un periodo limitato.