Non solo Huawei: anche Sony presenta i nuovi auricolari LinkBuds Clip con design aperto

Sony ha annunciato i nuovi auricolari LinkBuds Clip con design aperto. Questo prodotto è pensato per consentire all'utente di ascoltare musica o altri contenuti audio continuando a mantenere il contatto con l'ambiente circostante. La loro forma fa quasi pensare a un orecchino, in modo molto simile a quanto abbiamo visto di recente con i FreeClip 2 di Huawei (a tal proposito, a breve potrete leggere la nostra recensione).

Caratteristiche degli auricolari

Questi auricolari presentano una struttura a forma di C che si adatta facilmente a qualsiasi conformazione dell'orecchio. Si tratta di un prodotto che non entra nel canale uditivo, quindi può essere più confortevole per i più esigenti. A contribuire sono i cuscinetti che permettono di migliorare ancora di più la stabilità anche in caso di attività all'aperto. L'autonomia è di circa 37 ore, con supporto alla ricarica rapida che garantisce un'ora di utilizzo con tre minuti di ricarica.

Sony LinkBuds Clip

Troviamo inoltre la certificazione IPX4 per resistenza a pioggia e sudore, nonché supporto alla Multipoint Connection per facilitare il passaggio tra più dispositivi. Sono presenti anche controlli touch che consentono di avere rapidamente accesso alle funzioni principali. Il suono è naturale e ricco, grazie anche a DSEE per l'upscaling musicale, la funzione Background Music Effect e supporto a 360 Reality Audio. I più esigenti possono sfruttare anche l'EQ a 10 bande personalizzabile tramite l'app Sony Sound Connect.

I cuscinetti offrono una maggiore stabilità

Anche le chiamate vantano un sistema avanzato di elaborazione del segnale vocale, eliminando i suoni di fondo e mantenendo la voce chiara e naturale anche in ambienti rumorosi. Il sistema include tre modalità di ascolto: Standard, Voice Boost (amplifica le voci per podcast e video) e Sound Leakage Reduction, che permette di ascoltare contenuti senza disturbare le persone nelle vicinanze (soprattutto se vi trovate in luoghi molto silenziosi).