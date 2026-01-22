0

Non solo Huawei: anche Sony presenta i nuovi auricolari LinkBuds Clip con design aperto

Sony presenta i nuovi LinkBuds Clip, auricolari open-ear con audio personalizzabile e ampie opzioni di configurazione.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   22/01/2026
Sony LinkBuds Clip

Sony ha annunciato i nuovi auricolari LinkBuds Clip con design aperto. Questo prodotto è pensato per consentire all'utente di ascoltare musica o altri contenuti audio continuando a mantenere il contatto con l'ambiente circostante. La loro forma fa quasi pensare a un orecchino, in modo molto simile a quanto abbiamo visto di recente con i FreeClip 2 di Huawei (a tal proposito, a breve potrete leggere la nostra recensione).

Caratteristiche degli auricolari

Questi auricolari presentano una struttura a forma di C che si adatta facilmente a qualsiasi conformazione dell'orecchio. Si tratta di un prodotto che non entra nel canale uditivo, quindi può essere più confortevole per i più esigenti. A contribuire sono i cuscinetti che permettono di migliorare ancora di più la stabilità anche in caso di attività all'aperto. L'autonomia è di circa 37 ore, con supporto alla ricarica rapida che garantisce un'ora di utilizzo con tre minuti di ricarica.

Sony LinkBuds Clip
Sony LinkBuds Clip

Troviamo inoltre la certificazione IPX4 per resistenza a pioggia e sudore, nonché supporto alla Multipoint Connection per facilitare il passaggio tra più dispositivi. Sono presenti anche controlli touch che consentono di avere rapidamente accesso alle funzioni principali. Il suono è naturale e ricco, grazie anche a DSEE per l'upscaling musicale, la funzione Background Music Effect e supporto a 360 Reality Audio. I più esigenti possono sfruttare anche l'EQ a 10 bande personalizzabile tramite l'app Sony Sound Connect.

I cuscinetti offrono una maggiore stabilità
I cuscinetti offrono una maggiore stabilità

Anche le chiamate vantano un sistema avanzato di elaborazione del segnale vocale, eliminando i suoni di fondo e mantenendo la voce chiara e naturale anche in ambienti rumorosi. Il sistema include tre modalità di ascolto: Standard, Voice Boost (amplifica le voci per podcast e video) e Sound Leakage Reduction, che permette di ascoltare contenuti senza disturbare le persone nelle vicinanze (soprattutto se vi trovate in luoghi molto silenziosi).

Huawei FreeClip 2 disponibili da oggi: specifiche e prezzo degli auricolari open-ear che sembrano orecchini Huawei FreeClip 2 disponibili da oggi: specifiche e prezzo degli auricolari open-ear che sembrano orecchini

Prezzo, uscita e preordini

Gli auricolari saranno disponibili dal 7 febbraio al costo di 200 € e in diverse colorazioni che trovate riepilogate qui sotto. Se volete preordinarli, potete farlo cliccando sui box:

