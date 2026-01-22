Netflix raddoppia i ricavi pubblicitari: l'azienda ha guadagnato 1,5 miliardi nel corso del 2025

Nel 2025 Netflix ha registrato una crescita straordinaria del proprio business pubblicitario, arrivando a generare 1,5 miliardi di dollari di ricavi dagli annunci, più del doppio rispetto al 2024. Il dato è stato confermato dal co-CEO Greg Peters durante l'ultima call con gli investitori, che ha definito il potenziale del settore "massiccio" e ha anticipato che l'azienda prevede di raddoppiare nuovamente i ricavi pubblicitari nel 2026, raggiungendo quota 3 miliardi di dollari. Il forte aumento è strettamente legato al successo del piano con pubblicità di Netflix, attualmente offerto a 7,99 dollari al mese. Questo abbonamento ha raggiunto oltre 94 milioni di utenti mensili a livello globale entro maggio 2025.

Qual è, ora, la strategia pubblicitaria di Netflix? Netflix punta ora a rendere la propria offerta pubblicitaria ancora più sofisticata. Nel corso del 2026 l'azienda introdurrà nuovi strumenti basati sull'intelligenza artificiale per gli inserzionisti, ampliando formati già sperimentati che permettono di integrare gli annunci direttamente nelle scene di film e serie TV. Netflix sta lavorando ad una nuova interfaccia mobile: in arrivo i contenuti "verticali" in stile TikTok Inoltre, Peters ha annunciato l'arrivo di video pubblicitari interattivi, previsti per il secondo trimestre dell'anno, che consentiranno agli utenti di interagire direttamente con i contenuti promozionali. Parallelamente alla crescita dell'advertising, Netflix continua a espandersi su altri fronti. Nel 2025 i ricavi complessivi hanno raggiunto i 12,05 miliardi di dollari, mentre il numero totale di abbonati è salito a 325 milioni.