Netflix raddoppia i ricavi pubblicitari: l'azienda ha guadagnato 1,5 miliardi nel corso del 2025

Nel 2025 Netflix ha registrato una crescita straordinaria del proprio business pubblicitario, arrivando a generare 1,5 miliardi di dollari di ricavi dagli annunci, più del doppio rispetto al 2024.
Il dato è stato confermato dal co-CEO Greg Peters durante l'ultima call con gli investitori, che ha definito il potenziale del settore "massiccio" e ha anticipato che l'azienda prevede di raddoppiare nuovamente i ricavi pubblicitari nel 2026, raggiungendo quota 3 miliardi di dollari.
Il forte aumento è strettamente legato al successo del piano con pubblicità di Netflix, attualmente offerto a 7,99 dollari al mese. Questo abbonamento ha raggiunto oltre 94 milioni di utenti mensili a livello globale entro maggio 2025.
Qual è, ora, la strategia pubblicitaria di Netflix?
Netflix punta ora a rendere la propria offerta pubblicitaria ancora più sofisticata. Nel corso del 2026 l'azienda introdurrà nuovi strumenti basati sull'intelligenza artificiale per gli inserzionisti, ampliando formati già sperimentati che permettono di integrare gli annunci direttamente nelle scene di film e serie TV.
Inoltre, Peters ha annunciato l'arrivo di video pubblicitari interattivi, previsti per il secondo trimestre dell'anno, che consentiranno agli utenti di interagire direttamente con i contenuti promozionali. Parallelamente alla crescita dell'advertising, Netflix continua a espandersi su altri fronti. Nel 2025 i ricavi complessivi hanno raggiunto i 12,05 miliardi di dollari, mentre il numero totale di abbonati è salito a 325 milioni.
Netflix si evolve: tante novità in arrivo per la piattaforma
L'azienda ha attirato grande attenzione con l'accordo da 82,7 miliardi di dollari per l'acquisizione dello studio Warner Bros. Per accelerare l'operazione, Netflix ha recentemente modificato l'offerta trasformandola in un accordo interamente in contanti, mentre Paramount continua a contestare l'intesa.
Anche l'offerta di contenuti è in piena evoluzione. Netflix ha iniziato a integrare video podcast provenienti da piattaforme come Spotify, iHeartRadio e Barstool Sports, e sta sviluppando produzioni originali in questo formato. Sul fronte delle serie TV, sono attese nuove stagioni di titoli di grande successo come Bridgerton, One Piece, 3 Body Problem e The Witcher.