GreedFall 2: The Dying World ha una data d'uscita dall'Accesso Anticipato

L'editore Nacon e lo studio di sviluppo Spiders hanno annunciato la data di uscita dall'Accesso Anticipato del gioco di ruolo d'azione GreedFall 2: The Dying World. Sarà disponibile a partire dal 10 marzo 2026 su PC e dal 12 marzo su PlayStation 5 e Xbox Series X e S. La versione PC è già acquistabile tramite Steam. Vedremo se in seguito arriverà anche in altri negozi, come avvenuto per il primo capitolo. Per festeggiare è stato pubblicato un nuovo video di gameplay, che riassume le principali caratteristiche del gioco.