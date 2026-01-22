GreedFall 2: The Dying World ha una data d'uscita dall'Accesso Anticipato

L'editore Nacon e lo studio di sviluppo Spiders hanno annunciato la data di uscita dall'Accesso Anticipato del gioco di ruolo d'azione GreedFall 2: The Dying World. Sarà disponibile a partire dal 10 marzo 2026 su PC e dal 12 marzo su PlayStation 5 e Xbox Series X e S. La versione PC è già acquistabile tramite Steam. Vedremo se in seguito arriverà anche in altri negozi, come avvenuto per il primo capitolo. Per festeggiare è stato pubblicato un nuovo video di gameplay, che riassume le principali caratteristiche del gioco.
Il trailer
La storia di GreedFall: The Dying World si colloca tre anni prima degli eventi del capitolo originale, nel momento in cui il Malichor inizia a diffondersi, consumando lentamente il Vecchio Continente di Gacane.
In questa nuova storia il giocatore veste i panni di un abitante nativo di Teer Fradee, un'isola ancora incontaminata, appena raggiunta dai coloni provenienti da Gacane. Dovrà diventare un Doneigad, custode dell'equilibrio tra sapere ancestrale e Natura.
L'iniziazione si è da poco conclusa quando tutto precipita e inizia una lotta per la libertà che s'intreccerà con una cospirazione dalle dimensioni colossali. Fortunatamente ci saranno dei compagni ad aiutare: fino a otto, ognuno con il proprio passato, ideali e segreti. Le loro abilità e personalità influenzeranno gli eventi: potranno offrire informazioni cruciali, risolvere conflitti delicati... o renderli ancora più pericolosi.