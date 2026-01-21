Netflix sta lavorando ad una nuova interfaccia mobile: in arrivo i contenuti "verticali" in stile TikTok

Un elemento chiave del nuovo design sarà l'introduzione di un feed verticale in stile TikTok , attualmente in fase di sperimentazione. Questo feed mostrerà clip tratte da film e serie TV, offrendo agli utenti un'esperienza più rapida e coinvolgente . Peters ha chiarito che l'obiettivo non è solo adeguarsi a un trend estetico, ma creare una base infrastrutturale su cui Netflix potrà iterare e testare nuove idee, evolvendo costantemente la piattaforma.

Netflix su mobile diventerà un'app più "flessibile"

Il redesign mira quindi a rendere l'app più flessibile e scalabile, permettendo a Netflix di sperimentare nuove funzionalità senza dover stravolgere continuamente l'esperienza utente.

Anche se al momento i dettagli completi sul nuovo design mobile non sono stati rivelati, il rilascio ufficiale è previsto entro la fine dell'anno, con aggiornamenti progressivi che introdurranno nuove funzionalità e layout pensati per rendere la navigazione più intuitiva e la scoperta dei contenuti più immediata. Staremo a vedere quali saranno le novità in arrivo e come verranno accolte, quest'ultime, dagli utenti stessi.