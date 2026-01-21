Netflix sta lavorando ad una nuova interfaccia mobile: in arrivo i contenuti "verticali" in stile TikTok

Netflix sta preparando un restyling completo della propria interfaccia mobile, pensato non solo come aggiornamento estetico, ma come piattaforma flessibile per l'evoluzione della fruizione dei contenuti nei prossimi anni. A confermarlo è stato il co-CEO Greg Peters durante l'ultima call con gli investitori, spiegando che il redesign servirà a "supportare l'espansione del nostro business nel prossimo decennio".
La nuova interfaccia mobile seguirà un approccio simile a quello adottato nel recente aggiornamento dell'app TV, che ha introdotto un grande banner nella schermata iniziale per suggerire rapidamente cosa guardare, creando uno spazio più dinamico e adattabile.
Netflix si ispira a TikTok?
Un elemento chiave del nuovo design sarà l'introduzione di un feed verticale in stile TikTok, attualmente in fase di sperimentazione. Questo feed mostrerà clip tratte da film e serie TV, offrendo agli utenti un'esperienza più rapida e coinvolgente. Peters ha chiarito che l'obiettivo non è solo adeguarsi a un trend estetico, ma creare una base infrastrutturale su cui Netflix potrà iterare e testare nuove idee, evolvendo costantemente la piattaforma.
La nuova UI mobile non sarà limitata ai contenuti video tradizionali. Il co-CEO ha lasciato intendere che in futuro il feed potrebbe includere anche estratti di video podcast, rispondendo così alla crescente rilevanza di questo format all'interno della strategia di espansione dei contenuti della piattaforma.
Netflix su mobile diventerà un'app più "flessibile"
Il redesign mira quindi a rendere l'app più flessibile e scalabile, permettendo a Netflix di sperimentare nuove funzionalità senza dover stravolgere continuamente l'esperienza utente.
Anche se al momento i dettagli completi sul nuovo design mobile non sono stati rivelati, il rilascio ufficiale è previsto entro la fine dell'anno, con aggiornamenti progressivi che introdurranno nuove funzionalità e layout pensati per rendere la navigazione più intuitiva e la scoperta dei contenuti più immediata. Staremo a vedere quali saranno le novità in arrivo e come verranno accolte, quest'ultime, dagli utenti stessi.