Netflix conferma l'uso dell’IA per migliorare i sottotitoli e i contenuti raccomandati

Tra queste emergono il miglioramento della localizzazione dei sottotitoli e l'evoluzione degli strumenti pensati per mettere in relazione utenti e catalogo in modo più mirato. Si tratta di interventi che toccano aspetti centrali dell'esperienza quotidiana su Netflix, soprattutto in un contesto sempre più globale e multilingue.

Netflix ha confermato di stare integrando nuove soluzioni basate su IA in diverse aree del servizio , puntando sia sull'accessibilità sia sulla personalizzazione dell'esperienza. Le indicazioni arrivano dall'ultima comunicazione finanziaria della società, che ha offerto uno sguardo sulle priorità tecnologiche per i prossimi mesi.

I sottotitoli Netflix basati su IA

Uno dei fronti su cui Netflix sta concentrando l'uso dell'IA riguarda la localizzazione dei sottotitoli. L'obiettivo è rendere le traduzioni più coerenti con il contesto culturale e linguistico dei diversi mercati, riducendo errori, adattamenti poco naturali o discrepanze tra audio e testo. La localizzazione resta un processo complesso, che tradizionalmente richiede un forte intervento umano, ma l'azienda ritiene che l'IA possa supportare queste attività migliorando qualità e tempi di produzione.

Accanto ai sottotitoli, Netflix ha anche sviluppato nuovi strumenti basati su IA pensati per aiutare gli utenti a trovare contenuti più pertinenti rispetto ai propri interessi. Secondo quanto comunicato, questi sistemi servono a collegare i membri della piattaforma ai titoli più rilevanti per ciascun profilo, sfruttando segnali di visione e interazione in modo più raffinato rispetto ai meccanismi tradizionali.

Il tema della personalizzazione non è nuovo per Netflix, ma l'adozione di modelli di IA più avanzati suggerisce un'evoluzione dell'approccio. L'azienda punta a rendere la scoperta dei contenuti meno dispersiva, in un catalogo che continua ad ampliarsi e a diversificarsi per genere, lingua e formato.

Un ulteriore ambito citato riguarda la pubblicità. Netflix ha dichiarato di voler sviluppare ulteriormente gli strumenti pubblicitari basati su IA già disponibili, che consentono agli inserzionisti di integrare proprietà intellettuali della piattaforma all'interno delle campagne. Questa linea di sviluppo si inserisce nel più ampio rafforzamento dell'offerta con pubblicità, avviata negli ultimi anni come alternativa agli abbonamenti tradizionali.

Intanto Netflix ha introdotto anche i sondaggi per far votare gli spettatori durante le dirette.