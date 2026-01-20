Netflix introduce i sondaggi per far votare gli spettatori durante le dirette: si parte con Star Search

La novità si inserisce in un palinsesto con sempre più contenuti live, tra eventi, show e sport, che vuole trasformare l'esperienza di visione in qualcosa di più simile a un evento collettivo. Il meccanismo, già sperimentato in forma ridotta nel 2025, viene ora esteso a livello globale e punta a rendere il pubblico parte integrante della narrazione, anche attraverso dispositivi diversi come smart TV e smartphone.

Netflix ha annunciato oggi l'introduzione del voto live per i contenuti trasmessi in diretta . La funzione debutterà con il talent show "Star Search", in onda in streaming dal 20 gennaio 2026 e permetterà agli spettatori di partecipare direttamente alle decisioni del programma.

Come funziona il voto su Netflix

La nuova funzione consente agli abbonati di votare in diretta scegliendo tra opzioni multiple o valutando le performance con un sistema a cinque stelle. Il voto può essere espresso sia tramite telecomando sia tramite l'app di Netflix, rendendo la partecipazione accessibile indipendentemente dal dispositivo utilizzato.

Sul piano tecnico, Netflix raccoglierà i voti in tempo reale e li elaborerà sul proprio backend. Il sistema prevede una finestra temporale limitata per la partecipazione: una volta scaduto il tempo utile, i voti successivi non vengono conteggiati. Questo implica che chi guarda la trasmissione in differita ovviamente non potrà intervenire nelle decisioni del live.

La novità arriva dopo una fase di test avviata nell'agosto 2025 con "Dinner Time Live with David Chang". In quell'occasione la società aveva già sperimentato la possibilità di integrare interazione e diretta, e la conferma di un lancio più ampio era arrivata durante TechCrunch Disrupt 2025, quando la CTO Elizabeth Stone aveva anticipato che Netflix avrebbe esteso la funzione su scala globale.

Secondo le anticipazioni, la piattaforma vede nel voto live un primo esempio di come i contenuti possano diventare più interattivi nel tempo, sfruttando l'integrazione tra TV e mobile. L'obiettivo è far sentire gli abbonati parte della storia, in grado di influenzare l'andamento del programma e vivere un'esperienza più immersiva. Intanto a quanto pare il nono episodio di Stranger Things esiste davvero, ma non su Netflix.