Doug Bowser, ex-presidente di Nintendo of America, è passato a Hasbro

Come abbiamo visto, Bowser ha lasciato il suo ruolo di guida di Nintendo of America il 31 dicembre 2025 ed è stato sostituito da Devon Pritchard , che si è recentemente presentata in video in occasione dei New York Game Awards, e adesso veniamo a sapere anche quale è la nuova destinazione.

Oggi è emersa la nuova occupazione di Doug Bowser , l' ex-presidente di Nintendo of America , che è passato in questi giorni a Hasbro, la celebre compagnia dedicata all'intrattenimento, entrando a far parte del consiglio di amministrazione.

Ancora ai vertici nell'intrattenimento

"Siamo lieti che Doug e Carla entrino a far parte del nostro Consiglio di Amministrazione, composto da membri esperti e dinamici", ha dichiarato Rich Stoddart, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Hasbro.

Il logo Hasbro

"Doug e Carla apportano una vasta esperienza di leadership nel settore dei marchi di consumo e nella gestione dei franchise", ha proseguito il presidente.

"La loro competenza e la loro guida saranno preziose per Hasbro nel proseguimento della sua strategia di innovazione e crescita a lungo termine".

Hasbro è un marchio storico nell'intrattenimento, che controlla molti franchise spaziando dai giocattoli all'animazione in diversi ambiti: tra i marchi più famosi ricordiamo Dungeons & Dragons, Magic: The Gathering, Monopoly, Transformers e Peppa Pig.