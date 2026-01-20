2

Doug Bowser, ex-presidente di Nintendo of America, è passato a Hasbro

L'ex-presidente di Nintendo of America è entrato a far parte del consiglio di amministrazione di Hasbro, rimanendo dunque ancora ai vertici dell'industria dell'intrattenimento.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   20/01/2026
Doug Bowser

Oggi è emersa la nuova occupazione di Doug Bowser, l'ex-presidente di Nintendo of America, che è passato in questi giorni a Hasbro, la celebre compagnia dedicata all'intrattenimento, entrando a far parte del consiglio di amministrazione.

Come abbiamo visto, Bowser ha lasciato il suo ruolo di guida di Nintendo of America il 31 dicembre 2025 ed è stato sostituito da Devon Pritchard, che si è recentemente presentata in video in occasione dei New York Game Awards, e adesso veniamo a sapere anche quale è la nuova destinazione.

La board di Hasbro ha accolto proprio in questi giorni anche Carla Vernón, CEO di The Honest Company, come nuovo membro oltre a Bowser, all'interno di un rinnovamento dei vertici della compagnia.

Ancora ai vertici nell'intrattenimento

"Siamo lieti che Doug e Carla entrino a far parte del nostro Consiglio di Amministrazione, composto da membri esperti e dinamici", ha dichiarato Rich Stoddart, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Hasbro.

Il logo Hasbro
Il logo Hasbro

"Doug e Carla apportano una vasta esperienza di leadership nel settore dei marchi di consumo e nella gestione dei franchise", ha proseguito il presidente.

"La loro competenza e la loro guida saranno preziose per Hasbro nel proseguimento della sua strategia di innovazione e crescita a lungo termine".

Hasbro è un marchio storico nell'intrattenimento, che controlla molti franchise spaziando dai giocattoli all'animazione in diversi ambiti: tra i marchi più famosi ricordiamo Dungeons & Dragons, Magic: The Gathering, Monopoly, Transformers e Peppa Pig.

#Nintendo
Segnalazione Errore
