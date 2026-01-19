La nuova presidente di Nintendo of America, Devon Pritchard, si è presentata in video

Anche semplicemente per curiosità, è comunque un video interessante perché mostra per la prima volta la nuova presidente e COO di Nintendo of America nel suo nuovo ruolo ufficiale, ed è un volto che probabilmente ricorrerà spesso.

L'occasione è stata fornita dalla quindicesima edizione dei New York Game Awards che si è tenuta nel fine settimana scorso, all'interno della quale la Pritchard si è presentata in un video per parlare dell'evento in questione e del programma Playing with Purpose, studiato per sostenere sviluppatori e creativi.

Il video di presentazione

Curiosamente, il video è stato introdotto proprio da Reggie Fils-Aime, ex-presidente di Nintendo of America rimasto nella storia e nei cuori di tanti fan, riferendo: "È un nuovo anno e c'è un nuovo presidente di Nintendo of America e penso che Devon Pritchard sia destinata a un ruolo eccellente alla guida di Nintendo".

Potete vedere il segmento relativo alla Pritchard intorno al minuto 59:00 del video riportato qui sopra, in cui vediamo la nuova presidente presentarsi con un video registrato.

"Ciao a tutti. È fantastico essere qui", ha detto Pritchard all'inizio del video. "Mi chiamo Devon e, prima di ogni altra cosa, voglio celebrare i New York Game Awards. 15 anni di sostegno all'industria dei videogiochi e, così facendo, di valorizzazione delle voci, delle storie e dei sogni di tantissime persone".

Ha poi riferito che "Questo evento mette in contatto persone unite dalla convinzione comune che ogni sogno sia importante e che tutti meritino la possibilità di svolgere un lavoro significativo e creativo nel campo dei videogiochi e della narrazione".

In seguito ha parlato del programma Playing with Purpose, che sostiene i creatori, i programmatori, gli scrittori e "chiunque altro abbia grandi sogni di entrare a far parte di questa comunità e di portare tutto ciò che li rende unici. Sono entusiasta di incontrarvi, di ascoltare le vostre storie e di imparare dai vostri percorsi".

Ha poi concluso il video rivolgendosi ai giocatori: "E ricordate, come ogni buon personaggio dei videogiochi, siete in un'avventura e ogni passo che fate è importante. Ci sono alcuni boss nerboruti, certo, ma anche molti buoni amici lungo il percorso che vi sosterranno e ricompense potenti per coloro che perseverano. Quindi, continuate a credere, continuate a giocare e sappiate che questo gioco è davvero il vostro posto".

Dopo l'intervento, Fils-Aime ha scherzato su una parte del discorso: "Sapete, quando ha parlato di boss nerboruti non stava parlando di me". Pritchard è stata in precedenza la vice presidente della divisione revenue, marketing and consumer experience di Nintendo USA, entrando nella compagnia 20 anni fa ed essendo a questo punto una veterana esperta.

Con l'uscita di scena di Doug Bowser, avvenuta in maniera ufficiale il 31 dicembre 2025, Pritchard prende dunque il suo posto, mentre Satoru Shibata, ex-presidente di Nintendo of Europe ed executive officer della board di NCL (la divisione nipponica di Nintendo), diventa anche CEO di Nintendo of America.