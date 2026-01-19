M5 Pro e M5 Max: la data d'uscita dei nuovi MacBook Pro potrebbe essere imminente e più vicina del previsto

Questo indica chiaramente che Apple sta esaurendo lo stock dell'attuale generazione per fare spazio ai nuovi modelli, come già successo con precedenti lanci di Apple Silicon. Visitando l'Apple Store online, chi configura un MacBook Pro 14 pollici con M4 Max con 128 o 64GB, vede tempi di consegna più dilatati, suggerendo che Apple sta producendo meno unità .

L'arrivo dei nuovi MacBook Pro con chip M5 Pro e M5 Max potrebbe essere imminente. Segnali concreti arrivano dai ritardi nelle consegne di alcune configurazioni top di gamma dei MacBook Pro M4 Max: le versioni con 128 GB di RAM unificata stanno infatti registrando tempi di attesa di circa due mesi.

L'M5 Max (top di gamma) potrebbe superare la versione laptop della NVIDIA RTX 5070 Ti in alcuni giochi, e il suo GPU a 40 core sarebbe più veloce del M3 Ultra a 80 core in test Geekbench 6 Metal. Queste caratteristiche lasciano intravedere un salto prestazionale notevole rispetto ai precedenti.

Il lancio dei nuovi chip M5 Pro e M5 Max dovrebbe avvenire nella prima metà del 2026 , poco dopo l'apertura dell'anno. Sebbene le specifiche ufficiali non siano ancora disponibili, alcune stime basate sui precedenti lanci Apple Silicon indicano prestazioni di rilievo .

La data d'uscita dei MacBook Pro con M5 si avvicina

Come sempre, Apple punta a combinare efficienza energetica e prestazioni elevate, mantenendo l'ecosistema Mac estremamente competitivo nel mercato dei laptop professionali. Con l'avvicinarsi del lancio, è probabile che nelle prossime settimane Apple confermi ufficialmente disponibilità, prezzi e configurazioni finali.

I fan e i professionisti del settore sono quindi invitati a tenere d'occhio i canali ufficiali, perché il passaggio all'M5 Pro e M5 Max potrebbe cambiare e modificare ulteriormente la linea MacBook Pro, ridefinendo gli standard dei laptop professionali di fascia alta.