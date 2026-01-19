Pronti a degli scontri brutali? Killing Floor 3 è scontatissimo su Instant Gaming, approfitta della promo

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una maxi promo attiva su Killing Floor 3 che viene messo in offerta con uno sconto in formato extra large del 63% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 18,29€ (IVA inclusa) . La key è utilizzabile su Steam. Acquista il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: Killing Floor 3 è uno sparatutto survival horror in prima persona che punta tutto su azione frenetica, cooperazione e atmosfera brutale, come da consueto per la saga. Il gioco può essere affrontato in solitaria oppure in modalità cooperativa fino a sei giocatori, con un sistema dinamico che adatta il numero di nemici alla dimensione del team .

Ulteriori dettagli sul gioco

I giocatori devono sopravvivere a ondate di creature bio-ingegnerizzate chiamate Zeds, affrontando combattimenti sempre più difficili man mano che la partita avanza. Prima di ogni missione si accede a un'area hub chiamata Stronghold, dove è possibile selezionare il personaggio giocabile e scegliere la location della missione. Il titolo propone sei specialisti differenti, ciascuno dotato di armi uniche e abilità speciali.

Accumularando uccisioni di Zed, i giocatori possono attivare il Zed Time, una meccanica iconica che rallenta temporaneamente il tempo e mette in evidenza i nemici nelle vicinanze. Tra un'ondata e l'altra è possibile rifornirsi di munizioni e risorse, oltre a usare il Multi-tool per attivare dispositivi come torrette automatiche o zipline.