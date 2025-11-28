Killing Floor 3 Edizione Standard ed Elite Nightfall sono in super sconto su Instant Gaming

Su Instant gaming, in occasione del Black Friday, è disponibile Killing Floor 3 in due edizioni per PC. Partiamo della Standard Edition, disponibile a 12,19 € invece di 40 €. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Inoltre, è disponibile l'Elite Nightfall Edition a 36,59 € invece di 80 €. Puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box sottostante. Si tratta in questo caso della versione per Steam. Riscattare il gioco è semplicissimo: una volta acquistato vi arriverà la chiave di gioco. Non dovrete fare altro che copiarla, aprire Steam e, in basso a sinistra, cliccare su "Aggiungi un gioco", poi su "Attiva un prodotto su Steam", incollando la key. Vediamo ora qualche dettaglio su questo titolo affinché possiate valutarne l'acquisto.
Contenuti dell'edizione Elite Nightfall
Questa edizione include diversi contenuti, tra cui:
- Killing Floor 3
- Set skin da specialista "Shadow Agent"
- Set skin per arma "Shadow Agent"
- Pass di rifornimenti Year 1 Premium Nightfall (4 pass di rifornimenti)
- 3000 Crediti
Si tratta del nuovo capitolo della serie d'azione/horror, uno sparatutto in prima persona in cui dovrai combattere ondate di zed, guadagnare denaro e sbloccare abilità. Inoltre, è disponibile una frenetica modalità cooperativa a 6 giocatori, ma puoi anche giocare da solo, se preferisci. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio.