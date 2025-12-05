Killing Floor 3 dà il via alla Stagione 2, ecco le novità di Operation: Breakout

Operation: Breakout conduce gli agenti di Nightfall nelle giungle oscure della Costa Rica, dove un misterioso nemico sta scatenando il caos. A complicare la situazione arriva l'introduzione degli Stalker , una nuova variante di Zed dotata di capacità furtive e capace di eliminare i giocatori che si allontanano dalla squadra.

L'aggiornamento espande la campagna narrativa, introduce nemici inediti , aggiunge una mappa originale e porta con sé una valanga di ricompense cosmetiche. Si tratta dunque di un update che punta a consolidare l'identità del titolo, mescolando azione cooperativa, orrore bioingegneristico e progressione stagionale.

Tripwire Interactive ha dato oggi il via alla Stagione 2 di Killing Floor 3 : disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S, Operation: Breakout introduce diverse novità per lo sparatutto cooperativo a base di Zed.

Continua un lungo percorso

Disponibile nel catalogo PlayStation Plus di dicembre, Killing Floor 3 continua con la Stagione 2 un lungo percorso che punta a espandere la base d'utenza del gioco in maniera simile a quanto fatto con il secondo capitolo.

Le dieci nuove missioni di Operation: Breakout sono ambientate sia nella nuova mappa Prison sia all'interno di location familiari, e puntano ad ampliare il conflitto con il sempre più inquietante Dr. Emmanuel Moorcroft, con Nightfall che è costretta a unire le forze con un veterano del primo outbreak.

L'appena citata nuova mappa survival, Prison, è uno dei punti di forza del pacchetto: situata in un complesso abbandonato nascosto nella giungla, la zona alterna corridoi claustrofobici, pareti esterne infestate e livelli sotterranei, ma non mancano riferimenti ai macabri esperimenti del passato.