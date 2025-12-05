Il gameplay di WILL: Follow the Light è stato mostrato con un video

IGN ha pubblicato un video di gameplay di WILL: Follow the Light con diciannove minuti di sequenze tratte dalla campagna dell'interessante avventura sviluppata da TomorrowHead Studio, che ci condurrà in un emozionante viaggio nel profondo nord.

Il filmato si basa sulle fasi iniziali del gioco e vede il protagonista, Will appunto, affrontare una violenta tempesta in mare fino ad approdare sull'isola remota dove lavora come guardiano del faro. Tuttavia, stavolta qualcosa non va come previsto e un messaggio radio cambia tutto all'improvviso.

Sembra infatti che la città natale dell'uomo sia stata colpita da un disastro e che suo figlio sia scomparso: notizie che spingono Will a lanciarsi nuovamente sulla sua barca a vela e ad affrontare il mare in tempesta nel tentativo di ritrovare il figlio.

Nel corso della ricerca, il protagonista di WILL: Follow the Light finisce per porsi delle domande sul rapporto con suo padre, su dove si trovi sua moglie, su cosa abbia sconvolto la sua famiglia.