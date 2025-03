Will: Follow the Light si mostra con un affascinante trailer fra traversate in mare, esplorazione e mistero

Una delle caratteristiche principali del gioco è il fatto di svolgersi sia in barca che a piedi o utilizzando vari mezzi di spostamento, come slitte trainate da cani sulle distese innevate.

Annunciato con un trailer alla scorsa Gamescom 2024 , Will: Follow the Light è un'avventura in prima persona caratterizzata da una particolare atmosfera inquietante ma anche piena di fascino : racconta la storia di un guardiano di un faro che si mette in viaggio per le terre settentrionali alla ricerca dei propri cari.

Will: Follow the Light è tornato a farsi vedere con un nuovo trailer in occasione del Future Games Show di marzo 2025, dando modo di entrare ancora una volta nel suo affascinante mondo fatto di traversate in mare, esplorazione di lande desolate e soluzione di enigmi e misteri .

Una storia di ricerca e scoperta

La storia di Will: Follow the Light inizia durante uno dei turni di Will presso il faro, che si preannuncia come la solita seduta solitaria se non fosse che, in questo caso, giunge un inaspettato messaggio radio che sconvolge la routine del protagonista.

Un disastro improvviso si è abbattuto sulla sua città natale e il suo unico figlio risulta essere scomparso. Determinato a trovarlo, Will deve dunque partire a bordo della sua barca a vela, Molly, e attraversare gli insidiosi mari settentrionali.

Più va avanti la ricerca del figlio, più il viaggio diventa una sorta di scoperta dell'io interiore del protagonista, che continua a porsi domande, portando sempre più alla scoperta del misterioso passato del protagonista e della sua vita precedente al faro.

Tutto questo si unisce poi ai misteri sulle condizioni del mondo in cui si trova e su ciò che è successo alla sua città natale, all'interno di un'avventura a enigmi che tuttavia rimane sempre fortemente incentrata sulla narrazione. Will: Follow the Light non ha ancora una data di uscita ma è previsto arrivare nel 2025 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.