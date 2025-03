Cloudheim presenta i suoi combattimenti con un nuovo trailer

Il nuovo trailer di Cloudheim presenta i combattimenti dell'interessante action RPG a sfondo fantasy realizzato da un team di ex sviluppatori di Fortnite, in arrivo nel corso di quest'anno su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Fra isole fluttuanti, dungeon pieni di insidie e tanti avversari da affrontare, Cloudheim può essere giocato in solitaria oppure in cooperativa insieme a un massimo di tre amici: la situazione migliore per dar vita a entusiasmanti avventure di gruppo.

Come si vede anche nel video, durante gli scontri lo stile cartoonesco del gioco emerge prepotente, consegnandoci atmosfere per certi versi simili a quelle degli ultimi The Legend of Zelda e mettendo in campo abilità speciali devastanti.

La cosa interessante dei combattimenti, ad ogni modo, è la possibilità di sfruttare la fisica dello scenario per infliggere danni ai nostri avversari, facendogli cadere addosso pesanti colonne, mettendoli a contatto con la detonazione dei tradizionali barili e altro ancora.