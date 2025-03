FBC: Firebreak si presenta con due trailer del gameplay e tanti nuovi dettagli

In occasione del Future Games Show 2025, Remedy Entertainment ha pubblicato due trailer del gameplay e tanti nuovi dettagli su FBC: Firebreak, l'interessante sparatutto cooperativo ambientato nell'universo di Control.

Gli eventi del gioco si svolgono sei anni dopo l'avventura di Jesse Faden, quando la Oldest House viene nuovamente invasa dalle creature del Sibilo. La Direttrice decide stavolta di affrontare la minaccia ricorrendo a tutte le risorse del Federal Bureau of Control, e così dà vita all'Iniziativa Firebreak.

In realtà gli agenti incaricati di affrontare gli invasori sovrannaturali non sono soldati esperti, bensì semplici volontari che devono imparare sul campo ciò che c'è da sapere per sopravvivere, supportati da un pizzico di fortuna e di ingegno, nonché da un equipaggiamento speciale.

Disegnato per tre giocatori, FBC: Firebreak punterà sul divertimento e non ci chiederà dunque di effettuare il solito grinding esasperante, bensì provvederà a catapultarci all'interno di un'azione frenetica e spettacolare.