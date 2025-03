Reanimal torna a mostrarsi al Future Games Show: l'horror del team di Little Nightmares è qui per spaventarvi

Il trailer di Reanimal

Come vi abbiamo spiegato nel nostro speciale, Reanimal è l'opera con cui Tarsier vuole ribadire la sua maestria nel genere che ha contribuito a canonizzare, ovvero quello degli horror a scorrimento laterale. Potete aspettarvi quindi una avventura horror di alto livello, almeno a giudicare dal trailer.

Ovviamente potete giocare a Reanimal anche in solitaria, oltre che in cooperativa, la quale funziona sia in locale che online. Il gioco ta un'inquadratura condivisa particolare pensata per amplificare la tensione e il senso di claustrofobia.