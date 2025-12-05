Keeper ha ricevuto un update: il gioco di Double Fine ottiene nuove e particolari modalità grafiche

Keeper ha ricevuto in questi giorni un nuovo aggiornamento contenente alcune novità interessanti, in particolare alcune nuove modalità grafiche che modificano sensibilmente l'aspetto del gioco, consentendo di sperimentare nuovi stili.

Double Fina ha voluto "iniziare dicembre con un aggiornamento molto interessante per Keeper", ha riferito il team con un messaggio che ha accompagnato il lancio dell'update, e nel quale vengono spiegate alcune idee che hanno portato alla costruzione di queste nuove modalità grafiche in particolare.

Si tratta soprattutto di tre novità principali che influiscono sull'aspetto grafico di Keeper, oltre ad alcuni probabili aggiustamenti "sotto il cofano" che dovrebbero accompagnare la patch in questione.