Keeper ha ricevuto un update: il gioco di Double Fine ottiene nuove e particolari modalità grafiche

Keeper ha ricevuto in questi giorni un nuovo aggiornamento contenente alcune novità interessanti, in particolare alcune nuove modalità grafiche che modificano sensibilmente l'aspetto del gioco, consentendo di sperimentare nuovi stili.
Double Fina ha voluto "iniziare dicembre con un aggiornamento molto interessante per Keeper", ha riferito il team con un messaggio che ha accompagnato il lancio dell'update, e nel quale vengono spiegate alcune idee che hanno portato alla costruzione di queste nuove modalità grafiche in particolare.
Si tratta soprattutto di tre novità principali che influiscono sull'aspetto grafico di Keeper, oltre ad alcuni probabili aggiustamenti "sotto il cofano" che dovrebbero accompagnare la patch in questione.
Le novità dell'aggiornamento di dicembre
"Sorpresa! Iniziamo dicembre con un aggiornamento di Keeper davvero fantastico, che siamo molto entusiasti di mettere nelle vostre mani", ha scritto Double Fine nel messaggio, spiegando che si tratta di un update incentrato sul colore e altre caratteristiche grafiche.
Le principali novità dell'update possono essere viste nel video riportato qui sopra, dedicato proprio al nuovo aggiornamento di Keeper.
Queste sono dunque le novità principali introdotte:
- Modalità Noir - Un esperimento divertente di uno dei nostri artisti si è rivelato così sorprendente che il team ha capito che doveva diventare ufficiale. Se vi sono piaciute le versioni in bianco e nero di film come "Mad Max: Fury Road", 'Parasite' o "The Mist", adorerete la modalità Noir. A quanto pare, eliminare tutti i colori ha reso il gioco davvero fantastico e ancora più impressionista!
- Supporto ultrawide - Lo sappiamo, lo sappiamo, avevamo detto che non era possibile. Ma in realtà è assolutamente possibile! Ed è stupendo! Talmente stupendo che potreste scoppiare in lacrime di stupore quando lo vedrete sui vostri monitor Ultrawide. È successo almeno a uno di noi durante i test
- Modalità ad alto contrasto - Per coloro che hanno bisogno di colori specifici (che potrebbero avere problemi di vista o fotosensibilità), stiamo aggiungendo alcune funzioni di accessibilità per aiutarvi a godervi Keeper
Qualche settimana fa avevamo visto il trailer con i riconoscimenti della stampa per Keeper.