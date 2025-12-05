Come funziona lo skateboard in High on Life 2? Parlano gli autori

Come funziona lo skateboard in High on Life 2? Ne hanno parlato gli sviluppatori di Squanch Games all'interno di un nuovo video diario, mostrando gli schizzi preparatori e illustrando le idee alla base di questa intrigante novità.

Lo studio ha rivelato che si tratta di una scelta creativa nata quasi per scherzo, una "idea un po' stupida" che tuttavia si è trasformata nel pilastro centrale dell'esperienza, visto che aggiunge grande dinamicità all'azione e aumenta di conseguenza la frenesia delle sequenze di combattimento.

Durante lo sviluppo dell'originale High on Life, il team aveva puntato molto sulla sensazione di libertà: muoversi rapidamente, sfruttare la tuta, vivere il crescente senso di potere del protagonista. Per il sequel, però, serviva qualcosa di diverso, che fosse divertente, immediato e folle.

All'inizio Squanch Games non era affatto certa che questa idea avrebbe funzionato, visto che il sistema di movimento è sempre un elemento delicato in un action in prima persona, e il rischio di introdurre un elemento caotico o frustrante era altissimo.