InXile ha parlato di Clockwork Revolution, ringraziando per la nomina nei Most Wanted al PC Gaming Show

In particolare, è da notare l'entusiasmo con cui Fargo sostiene che Clockwork Revolution sia il gioco "più complesso a cui abbia mai lavorato ", e conoscendo il curriculum dello storico sviluppatore in questione (The Bard's Tale, Wasteland, Neuromancer, Fallout, Starfleet Academy, Torment, tanto per menzionarne alcuni) si tratta di un'affermazione che genera una notevole aspettativa.

Il messaggio di ringraziamento è stato anche riportato attraverso un post su X, corredato proprio dal video mostrato in occasione del PC Gaming Show, con il capo dello studio Brian Fargo e il game director Chad Moore a dire qualcosa sul nuovo e atteso action RPG caratterizzato dalla particolare ambientazione fantascientifica steampunk.

Nel corso del PC Gaming Show andato in scena ieri sera è stata anche stilata la classifica dei "Most Wanted" dal pubblico PC, all'interno della quale era presente anche Clockwork Revolution , cosa che ha portato il team InXile a ringraziare il pubblico e parlare del nuovo gioco in un video messaggio.

Una definizione molto promettente

"La reazione al nostro ultimo trailer ci ha lasciati senza parole", hanno riferito gli sviluppatori, "La passione, le teorie, l'entusiasmo dei nostri fan: è stato un carburante incredibile per il nostro team".



"Posso dirvi che questo è il gioco più complesso a cui abbia mai lavorato", ha riferito Fargo, "Tra la creazione dei personaggi, che è davvero importante, la reattività e, se avete visto il trailer, avete visto quanto sia crudo e quanto risalti l'umorismo nero".

"Stiamo rendendo tutto molto più complicato per noi stessi portando la reattività visiva a un livello completamente nuovo, consentendo ai giocatori di tornare al passato e riscrivere la storia attraverso le loro scelte nel gioco".

"E pensare che abbiamo mostrato solo un piccolo assaggio del mondo, delle meccaniche e dei personaggi stravaganti che incontrerete". Clockwork Revolution si presenta in effetti come uno dei giochi più attesi di Xbox Game Studios per il 2026, ovviamente in arrivo direttamente nel catalogo di Xbox Game Pass Ultimate.

Nel frattempo, è spuntata una finestra di lancio possibile per Clockwork Revolution, con l'arrivo che potrebbe non essere troppo lontano a questo punto.