Quando uscirà Clockwork Revolution? Spunta una finestra di lancio

Peraltro le tempistiche e l'evoluzione della strategia multipiattaforma di Microsoft fanno senz'altro pensare a un'uscita anche su PS5 : chissà, magari è stato proprio questo aspetto a richiedere cautela nell'ufficializzazione di una data?

Annunciato nel 2023 , il gioco non ha mai goduto di un'indicazione per quanto concerne il periodo di uscita, pur essendo stato presentato pochi mesi fa con un trailer del gameplay durante l'Xbox Games Showcase 2025.

Quando uscirà Clockwork Revolution? Se lo stanno chiedendo ormai da un po' tutti i fan delle produzioni targate InXile Entertainment, e non solo. Ebbene, sembra che sia spuntata una possibile finestra di lancio per il gioco.

Un'esperienza sfaccettata

Figlio di Arcanum e Vampire The Masquerade: Bloodlines, per il director, Clockwork Revolution punta a offrire un'esperienza sfaccettata, anche e soprattutto per quanto concerne il sistema dei dialoghi e le conseguenze delle scelte che andremo a fare durante la campagna.

"Era importante per noi parlare direttamente ai fan degli RPG più tradizionali e mostrare che cosa sia realmente questo gioco", ha spiegato Brian Fargo qualche tempo fa. "Rallentiamo un momento il ritmo, lasciamo respirare la conversazione e mostriamo i sistemi in azione."

"Quella scena con Alfie non è solo drammatica, imposta il tono. Questo è un gioco che può essere brutale: non solo nel combattimento, ma nelle scelte che fai e in come il mondo risponde. Non si tratta solo di filmati, ma del tipo di RPG profondo e reattivo che amiamo costruire, e che i nostri giocatori si aspettano."