Clockwork Revolution è il figlio di Arcanum e Vampire The Masquerade: Bloodlines, per il director

Chad Moore, il director di Clockwork Revolution per inXile Entertainment, ha descritto il gioco come il figlio nato dall'amore tra Arcanum e Vampire The Masquerade: Bloodlines. Il riferimento ai due storici giochi di ruolo sviluppati da Troika non è casuale, visto che Moore ha lavorato a entrambi ricoprendo diversi ruoli.

Moore è uno sviluppatore di grande esperienza, che oltre ai due giochi citati, ha lavorato anche all'MMO Wildstar. In Clockwork Revolution tornerà a collaborare con Jason Anderson, con cui lavoro ad Arcanum.