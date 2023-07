Niantic accusata di discriminazione sessuale: causa legale contro il team di Pokémon GO

Una ex-dipendente di Niantic ha accusato la compagnia di sistematica discriminazione sessuale, portando la causa in tribunale in seguito anche al proprio licenziamento dal team che ha creato Pokémon GO.

L'impiegata è rimasta anonima ma viene identificata come una donna di origine asiatica che ha lavorato in Niantic da febbraio 2020 fino a qualche giorno fa, quando ha lasciato la compagnia in seguito ai licenziamenti di massa che sono avvenuti in questo periodo e hanno coinvolto circa 230 dipendenti.