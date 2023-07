Niantic: licenziati 230 dipendenti e cancellato Marvel: World of Heroes, è lo studio di Pokémon GO

Come riportato da Kotaku, Niantic, la compagnia dietro il celebre Pokémon GO, ha annunciato la chiusura dei suoi studi situati a Los Angeles. Di conseguenza verranno licenziati 230 dipendenti, verranno chiusi i server di NBA All-World e cancellato Marvel: World of Heroes.

In una email interna visionata dal portale, il fondatore di Niantic, John Hanke, ha spiegato che la decisione è stata presa in quanto le "spese sono cresciute più velocemente delle entrate", individuando quindi nella sede losangelina una risorsa da tagliare per ribilanciare entrate e uscite.

Hanke afferma che lo studio ha visto un aumento dei ricavi durante la pandemia di Covid-19, ma che con il passare degli anni, ha visto un calo delle entrate, mentre il mercato dei giochi AR è diventato molto più affollato dal lancio di Pokémon Go nel 2016. Oltre a questo, il boss di Niantic cita anche uno scarso coinvolgimento dei giocatori sul lungo periodo per molteplici giochi attivi dello studio, che non hanno raggiunto gli obiettivi prefissati.

Marvel: World Heroes era stato annunciato durante il Marvel & Disney Games Showcase 2022 dello scorso settembre. Era un gioco AR in cui i giocatori si sarebbero dati battaglia utilizzando i poteri dei supereroi della Casa delle Idee.