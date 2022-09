Marvel World of Heroes annunciato con un trailer da Niantic, lo studio di Pokémon Go

In chiusura del Marvel & Disney Games Showcase 2022 è stato presentato Marvel World of Heroes, un nuovo gioco per dispositivi mobile realizzato da Niantic, gli autori di Pokémon GO. La data di uscita è prevista per un generico 2023. L'annuncio è stato accompagnato da un teaser trailer che potrete visualizzare nel player in testa alla notizia.

Dal primo trailer ufficiale supponiamo che Marvel World of Heroes sia un nuovo gioco AR, genere in cui è specializzata Niantic, in cui i giocatori si daranno battaglia utilizzando i poteri dei supereroi della Casa delle Idee. Ad esempio nel filmato vediamo dei ragazzi impugnare il Mjolnir di Thor, usare i poteri magici del Dr. Strange e i raggi laser di Ciclope degli X-Men.

A questo indirizzo trovate il sito ufficiale di Marvel World of Heroes tramite il quale volendo potrete preregistrarvi già da ora. Il gioco breve inizierà il soft launch in alcuni paesi selezionati (ancora da annunciare) per l'immancabile fase di beta testing.

"Diventa un supereroe Marvel nel mondo reale. Crea il tuo eroe, pattuglia il tuo quartiere per sventare i crimini e unisciti ai tuoi amici e agli iconici eroi Marvel come Spider-Man, Capitan America e Wolverine per salvare il Multiverso!", recita la descrizione del sito ufficiale.