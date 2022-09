Disney & Marvel Games Showcase: tutti i giochi, i trailer e gli annunci

Questa sera è andato in onda il Disney & Marvel Games Showcase 2022, un appuntamento ricco di novità dove sono stati presentati numerosi giochi basati sulle licenze della casa di Topolino e sui supereroi Marvel. Ecco un rapido recap con tutti i giochi, i trailer e gli annunci dell'evento.

Lo show è iniziato con l'annuncio a sorpresa di Tron: Identity, una visual novel realizzata da Bithell Games, lo studio autore di Thomas Was Alone e Volume, in cui il giocatore veste i panni del detective Query.

Quindi è stata la volta di Disney's Illusion Island, un nuovo platform in esclusiva per Nintendo Switch con protagonisti Topolino, Minni, Paperino e Pippo. Successivamente è stato il turno di Marvel's Midnight Suns, lo strategico di Firaxis, di cui è stata annunciata la data di uscita e presentato un nuovo trailer.

Si prosegue con il gioco di carte free-to-play Marvel Snap che finalmente ha una data di uscita ufficiale. Segue l'annuncio di Gargoyles: Remastered, versione rimasterizzata del platform uscito nel lontano 1995 su Sega Mega Drive e ispirato alla serie animata Disney.

Anche Disney Speedstorm è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer in cui possiamo vedere nuove scene del gioco di questo peculiare gioco di corse in stile kart racing con personaggi Disney e Pixar. Spazio anche allo sparatutto MMO per mobile Avatar: Reckoning di cui è stato presentato un nuovo video gameplay.

Abbiamo visto anche il primo trailer ufficiale del nuovo gioco di Captain America e Black Panther sviluppato da Amy Henning per Skydance. Il filmato non svela molti dettagli sulla natura della produzione ma conferma i rumor dei giorni scorsi che affermavano che sarà ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale.

Lo showcase si concluso con l'annuncio di Marvel World of Heroes, un nuovo gioco AR per dispositivi mobile di Niantic, lo studio di Pokémon GO, che permetterà ai giocatori di darsi battaglia sfruttando i poteri dei supereroi della Casa delle Idee.

Che ne pensate, c'è stato qualche annuncio del Disney & Marvel Games Showcase che vi ha impressionato particolarmente? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.