Only Up! rimosso da Steam per furto di risorse grafiche

Il gioco indipendente Only Up! , che ha ottenuto un buon successo su Steam nelle scorse settimane, è stato rimosso dal negozio di Valve senza spiegazioni da parte degli sviluppatori. Il motivo però pare essere l'accusa ricevuta di aver rubato alcune delle risorse grafiche incluse nel gioco, come denunciato sui social network.

Cosa è stato rubato?

Attualmente Only Up! non può essere acquistato e non ci sono commenti pubblici in merito alla faccenda da parte degli sviluppatori di SCKR Games. A lanciare l'accusa di furto è stato l'utente @Aboulicious su Twitter, che ha anche mostrato almeno una delle risorse da lui prodotte che sarebbero state rubate, presenti su Sketchfab, un marketplace di asset grafici.

Gli sviluppatori di Only Up! l'avrebbero presa e inserita nel gioco senza chiedere alcuna autorizzazione, considerando che è stata rilasciata con uso non commerciale, usandola anche per una delle immagini visibili nella pagina Steam del gioco.

Attualmente non si sa nulla del destino del gioco. Probabilmente tornerà online dopo che sarà stata fatta pulizia della grafica senza licenza.

Ispirato alla fiaba di Jack e la pianta di fagioli, Only Up! è stato reso molto popolare da alcuni top streamer come il Dr. Disrespect. Il gioco chiede al giocatore si salire fino al cielo in un mondo diventato completamente folle.

Viste le accuse è probabile che Steam abbia semplicemente rimosso il gioco, in attesa che vengano eliminati tutti gli elementi che potrebbero portare a eventuali cause per violazione di copyright.