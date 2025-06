High on Life 2 annunciato con un trailer per PS5, PC e Xbox Series, sarà sul Game Pass al lancio

Per l'occasione abbiamo visto un trailer cinematografico, che trovate qui sotto. Abbiamo già un periodo di uscita ed è anche relativamente vicino: sarà disponibile durante il corso dell'inverno su PS5, Xbox Series X|S, PC . Inoltre, sarà disponibile al lancio nel catalogo di PC e Xbox Game Pass e supporta il programma Xbox Play Anywhere.

Tra le tante sorprese arrivate durante l'Xbox Games Showcase andato in onda questa sera c'è stato anche l'annuncio di High on Life 2 , sequel dello sparatutto in prima persona caratterizzato da una forte vena ironica di Squanch Games.

Nuove armi parlanti, più divertimento

Come possiamo vedere nel filmato, anche nel sequel torneremo a vestire i panni di un cacciatore di taglie spaziale con un arsenale composto da armi parlanti, che non perderanno l'occasione per commentare e schernire le nostre imprese. Ovviamente, troveremo delle nuove bocche da fuoco, come un arco, delle pistole doppie innamorate e molto altro ancora.

Anche stavolta pare che dovremo fronteggiare un organizzazione che intende sfruttare gli esseri umani come ingrediente principale per qualche composto alieno, in questo caso pare delle medicine contro la depressione.