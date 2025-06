The Outer Worlds 2 ha una data di uscita e un trailer della storia

Tra ribellioni religiose, corporazioni fameliche e governi "benevoli", ogni decisione che prenderemo durante la campagna di The Outer Worlds 2 influirà sul destino della colonia e sull'equilibrio dell'intera galassia.

The Outer Worlds 2 punta a offrire un'esperienza RPG più profonda

Le sequenze del video, ricche di momenti di gameplay, ci introducono alla colonia di Arcadia , che farà da scenario alla nuova avventura: anche in questo caso si tratta di un luogo dilaniato da una feroce guerra tra fazioni, ma con un'ulteriore minaccia nell'ombra che potrebbe distruggere tutto.

Il trailer della storia di The Outer Worlds 2 ha rivelato la data di uscita del nuovo capitolo della serie firmata Obsidian Entertainment, che sarà disponibile a partire dal 29 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Un'esperienza ancora più coinvolgente

Il leaker billbil-kun ha anticipato l'apertura delle prenotazioni per The Outer Worlds 2, avvenuta in concomitanza con l'annuncio della data di uscita: manca ancora qualche mese al lancio, ma chi vuole prenotare il gioco può cominciare a farlo fin da ora.

Per il resto, questo secondo capitolo punta a mantenere il suo spirito sarcastico ma al contempo ad arricchire la complessità del suo mondo e il comparto narrativo, al fine di consegnarci un'esperienza ancora più ricca ed entusiasmante, che difficilmente deluderà le aspettative.