Leggende Pokémon: Z-A o Keeper su Game Pass? Cosa giocherete questo fine settimana?

Con l'inizio di un nuovo fine settimana è il momento di decidere a cosa giocheremo, sfruttando il tempo extra che (forse non a tutti) viene donato il sabato e la domenica. Nel mezzo di impegni famigliari e lavorativi, potremmo trovare un po' di ore da dedicare ai nostri titoli del momento. La domanda quindi è quella che conoscete: cosa giocherete questo weekend?

Cosa giocherete questo weekend?

Leggende Pokémon: Z-A non ha bisogno di troppe presentazioni, ma facciamole comunque. Si tratta del nuovo gioco per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 della famosa serie di giochi di ruolo di Game Freak, con però una grossa differenza: in questo caso è un gioco d'azione in tempo reale, con l'allenatore da noi controllato che si muove sul campo di battaglia e da i comandi alla propri creatura tascabile.

La storia ci porta a Luminopoli, nella regione di Kalos di X e Y. Potremo esplorare solo la città, nel mentre scaliamo la classifica della Royale Z-A e indaghiamo su strani eventi legati alla megaevoluzione. Se volete sapere cosa ne pensiamo di Leggende Pokémon: Z-A, potete leggere la nostra recensione.

Keeper, invece, potrebbe essere meno noto ad alcuni: si tratta del nuovo gioco di Double Fine, uno dei team di Xbox Studios. È disponibile per PC e Xbox Series X | S, anche su Game Pass, ed è una avventura che ci mette nei panni di un faro vivente e di un grosso volatile. Eccone la nostra recensione.

Diteci, quindi, quali sono i giochi a cui vi dedicherete questo fine settimana?