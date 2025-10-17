McDonald's ha svelato dei panini a tema Street Fighter, purtroppo solo in un territorio

McDonald's ha annunciato una collaborazione con Capcom per una linea di panini a tema Street Fighter , disponibili a partire dal 22 ottobre. Purtroppo l'iniziativa è limitata al solo Giappone. Si tratta degli Street Burger , ossia tre panini dedicati a tre diversi personaggi: Ryu, Chun-Li e Ken. Come non volerne addentare subito uno?

⭣⬊⮕ panino!

Il panino di Ryu si chiama Roasted Garlic Mayo Egg Teriyaki e rende omaggio al Giappone, patria del personaggio, offrendo tra gli ingredienti il tamarijoyu, un tipo di salsa di soia invecchiata, dal sapore più profondo e complesso di quella normale, che riflette la ricerca incessante di perfezione del personaggio.

Il secondo panino è ispirato a Chun-Li e si chiama You Lin Ji Mayo Chicken, che prende spunto da un piatto cinese di pollo fritto molto popolare nei ristoranti cinesi del Giappone. È fatto con una cotoletta di pollo fritta che viene condita con salsa di soia, olio di sesamo e zenzero, e completata da un tocco finale di maionese dolce.

Infine, il terzo panino è dedicato a Ken ed è il celebre "Torichi" o Cheeseburger triplo, chiamato Ken's Street Burger. Che sia per il colore dei capelli del personaggio? O forse perché è statunitense? O per entrambi i motivi?

Da sottolineare che il panino di Ken è il più costoso (590 yen, circa 4 euro), mentre gli altri due costano 470 yen.

Durante la campagna sarà disponibile anche una bevanda energetica alla mela, chiamata McFizz Overflowing Energy. Il bicchiere raffigura Ryu e Ken che si scontrano a colpi di hadouken.