Il brutto gioco del Grinch lanciato su Game Pass ha fatto infuriare gli utenti, scontenti per gli aumenti

Uno degli ultimi giochi lanciati su Game Pass , il servizio in abbonamento di Microsoft, è The Grinch: Christmas Adventures del 2023, pubblicato con un nuovo sottotitolo: "Merry & Mischievous Edition". Si tratta di un platform cooperativo bruttino e molto rozzo, evidentemente messo lì per anticipare le festività natalizie e dare qualcosa in pasto anche agli abbonati più giovani. Peccato che sia diventato teatro di uno scontro tra gli utenti e Microsoft. Più precisamente, i primi hanno sfruttato i commenti al gioco per esprimere tutta la loro frustrazione per i recenti aumenti.

Rabbia repressa

Chiaramente in questo caso a contare non è solo la qualità di The Grinch: Christmas Adventures, ma anche la tempistica del lancio: un titolo del genere arrivato dopo gli aumenti praticati un paio di settimane fa è stato visto come una specie di provocazione e ha mandato su tutte le furie alcuni utenti, che hanno deciso di usare le recensioni per sfogarsi.

Abbiamo quindi alcuni commenti ironici, altri rabbiosi verso gli aumenti, come: "30 dollari al mese per questo?!", e altri ancora che annunciano atti di protesta come la cancellazione dell'abbonamento. Il nodo centrale dei vari commenti, comunque, è che Xbox sta chiedendo troppo per dei titoli di bassa qualità, affermando che un aumento del 50% "non può essere giustificato da un gioco come questo".

Qui però arriva la parte più inquientante di questa storia, perché oltre alle recensioni di protesta, hanno iniziato a spuntarne anche di erotiche. Molti messaggi, che evitiamo di riportare nel dettaglio, contenevano dei commenti assurdi e inappropriati sul Grinch, spesso con riferimenti sessuali espliciti o di cattivo gusto. Insomma, proteste legittime e commenti erotici hanno iniziato a camminare di pari passo, rendendo davvero strana la sezione dei commenti di The Grinch: Christmas Adventures.