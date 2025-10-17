1

Il brutto gioco del Grinch lanciato su Game Pass ha fatto infuriare gli utenti, scontenti per gli aumenti

Il lancio di un gioco del Grinch su Game Pass ha scatenato gli utenti che hanno iniziato ad attaccare Microsoft per gli aumenti.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   17/10/2025
La copertina del gioco del Grinch

Uno degli ultimi giochi lanciati su Game Pass, il servizio in abbonamento di Microsoft, è The Grinch: Christmas Adventures del 2023, pubblicato con un nuovo sottotitolo: "Merry & Mischievous Edition". Si tratta di un platform cooperativo bruttino e molto rozzo, evidentemente messo lì per anticipare le festività natalizie e dare qualcosa in pasto anche agli abbonati più giovani. Peccato che sia diventato teatro di uno scontro tra gli utenti e Microsoft. Più precisamente, i primi hanno sfruttato i commenti al gioco per esprimere tutta la loro frustrazione per i recenti aumenti.

Rabbia repressa

Chiaramente in questo caso a contare non è solo la qualità di The Grinch: Christmas Adventures, ma anche la tempistica del lancio: un titolo del genere arrivato dopo gli aumenti praticati un paio di settimane fa è stato visto come una specie di provocazione e ha mandato su tutte le furie alcuni utenti, che hanno deciso di usare le recensioni per sfogarsi.

Abbiamo quindi alcuni commenti ironici, altri rabbiosi verso gli aumenti, come: "30 dollari al mese per questo?!", e altri ancora che annunciano atti di protesta come la cancellazione dell'abbonamento. Il nodo centrale dei vari commenti, comunque, è che Xbox sta chiedendo troppo per dei titoli di bassa qualità, affermando che un aumento del 50% "non può essere giustificato da un gioco come questo".

Qui però arriva la parte più inquientante di questa storia, perché oltre alle recensioni di protesta, hanno iniziato a spuntarne anche di erotiche. Molti messaggi, che evitiamo di riportare nel dettaglio, contenevano dei commenti assurdi e inappropriati sul Grinch, spesso con riferimenti sessuali espliciti o di cattivo gusto. Insomma, proteste legittime e commenti erotici hanno iniziato a camminare di pari passo, rendendo davvero strana la sezione dei commenti di The Grinch: Christmas Adventures.

