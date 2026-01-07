Per Troy Baker l'intelligenza artificiale non andrebbe demonizzata

L'intelligenza artificiale non andrebbe demonizzata: a sostenerlo è l'attore Troy Baker, che nel corso di un'intervista con Christopher Dring ha parlato delle nuove tecnologie e del fatto che sia necessario inquadrarle per ciò che sono.

L'IA non può creare arte come fanno invece le persone, ed è questo per Baker il punto. "C'è un presupposto fondamentale nel fare arte che le persone in questo momento non stanno ricordando, ed è che richiede artisti", ha detto il doppiatore di Joel in The Last of Us e di Indiana Jones ne L'Antico Cerchio.

"La gente dice: 'guarda cosa può fare l'intelligenza artificiale'. È come dire: 'sì, ok, vedo di cosa è capace. Non importa'. E non dobbiamo sminuirla, non dobbiamo denigrarla, non dobbiamo demonizzarla. Dobbiamo solo dire: 'ok, è lì'." Uno strumento potente, che tuttavia è possibile scegliere di impiegare o meno.

"Il fatto che l'IA esista non toglie la scelta a me come performer, come produttore, di dire: 'scelgo di fare questo'. Per gli ultimi 2.500 anni, da quando abbiamo messo piede su un palcoscenico, gli esseri umani fanno questo. Quindi forse possiamo fidarci del fatto che il nostro lavoro farà parte del processo."