Parasite Mutant ha una demo per PC: è il seguito spirituale di Parasite Eve

Lo studio di sviluppo IceSitruuna ha pubblicato la demo PC di Paradise Mutant su Steam, in versione PC. Per chi non lo conoscesse, stiamo parlando di quello che viene considerato il seguito spirituale della serie Parasite Eve di Square Enix. Quantomeno, è quello che per ora ha mostrato le maggiori potenzialità.
La demo
Contestualmente, sono stati svelati anche i contenuti della demo: un tutorial per imparare le basi, incluso il sistema di combattimento; il prologo, con una quantità minima di storia; un'area esplorabile che rappresenta circa il 5% della scala totale del gioco.
È stato inoltre specificato che la demo richiede circa 45 minuti per essere completata. La potete scaricare da Steam.
Parasite Mutant è un gioco di ruolo horror fantascientifico ambientato in un lontano futuro. L'agente psionica Nova è stata inviata in missione in una città abbandonata su un'isola remota, popolata da creature orribili, ignara che ciò che è accaduto su quell'isola cambierà completamente il suo destino.
Per il sistema di combattimento, Parasite Mutant utilizza l'ATC (Active Time Chains), che combina il popolare sistema Active Time Battle presente nei giochi di ruolo della fine degli anni '90 con un sistema a catena di tre segmenti. I giocatori dovranno sincronizzare le proprie azioni in ogni segmento e decidere se vogliono conservare la loro energia ed eseguire una catena di attacchi. bMan mano che la barra si riempie, i giocatori dovranno schivare gli attacchi nemici e sferrare il proprio attacco al momento più opportuno.