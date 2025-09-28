Parasite Mutant è un action RPG ispirato al classico Parasite Eve

Parasite Mutant è un nuovo action RPG ispirato al classico Parasite Eve: sviluppato dal team cinese IceSitruuna, il gioco farà il proprio debutto nel corso del prossimo anno su PC e PS5, come rivela il trailer che trovate qui sotto.
La trama di Parasite Mutant segue le vicende di Nova, un'agente psionica che viene inviata in missione all'interno di una misteriosa isola abbandonata, invasa da orde di feroci mutanti. L'incarico si trasforma dunque rapidamente in un vero e proprio incubo a cui dovremo cercare in tutti i modi di sopravvivere.
Fra gli aspetti più particolari di Parasite Mutant c'è il sistema di combattimento ATC: acronimo di Active Time Chains, reinterpreta la formula delle Active Time Battle tipica dei giochi di ruolo degli anni '90, dividendo l'azione in tre segmenti temporali.
In tale frangente, i giocatori devono scegliere se conservare energia o rilasciarla in potenti combo, bilanciando strategia e tempismo. Durante il riempimento della barra sarà però necessario anche schivare attacchi nemici, aumentando la tensione di ogni scontro.
Un accorato omaggio
Alcuni anni fa il producer di Final Fantasy 7 Remake ha detto che Parasite Eve avrebbe potuto essere il prossimo gioco da rilanciare, ma nella realtà dei fatti la serie è ancora ferma e Square Enix non ha fatto alcun annuncio in merito a un suo possibile ritorno.
È dunque interessante che un prodotto come Parasite Mutant provi a rilanciare quel tipo di esperienza, consegnandoci una grafica in stile anime davvero gradevole, con tanto di filtri retro e CRT per i nostalgici, unitamente a un gameplay che non si limita ai combattimenti.