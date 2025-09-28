Parasite Mutant è un action RPG ispirato al classico Parasite Eve

In tale frangente, i giocatori devono scegliere se conservare energia o rilasciarla in potenti combo, bilanciando strategia e tempismo. Durante il riempimento della barra sarà però necessario anche schivare attacchi nemici, aumentando la tensione di ogni scontro.

Parasite Mutant è un nuovo action RPG ispirato al classico Parasite Eve : sviluppato dal team cinese IceSitruuna, il gioco farà il proprio debutto nel corso del prossimo anno su PC e PS5, come rivela il trailer che trovate qui sotto.

Un accorato omaggio

Alcuni anni fa il producer di Final Fantasy 7 Remake ha detto che Parasite Eve avrebbe potuto essere il prossimo gioco da rilanciare, ma nella realtà dei fatti la serie è ancora ferma e Square Enix non ha fatto alcun annuncio in merito a un suo possibile ritorno.

È dunque interessante che un prodotto come Parasite Mutant provi a rilanciare quel tipo di esperienza, consegnandoci una grafica in stile anime davvero gradevole, con tanto di filtri retro e CRT per i nostalgici, unitamente a un gameplay che non si limita ai combattimenti.