Battlefield 6 prende in giro Call of Duty nel trailer di lancio con Zac Efron

"Solo in Battlefield" sono le parole che chiudono giustamente il trailer, ricordando a tutti che il grado di distruttibilità ambientale della serie targata Electronic Arts non può vantarlo nessun altro, e che il sesto capitolo spingerà ancora di più in quella direzione.

La battaglia che segue punta a enfatizzare le caratteristiche chiave di Battlefield 6 , mettendo in scena un feroce scontro fra una squadra di soldati e un gruppo di nemici accompagnati da un carro armato, da cecchini appostati e, in generale, da edifici pieni di unità di supporto.

Non vogliamo anticiparvi nulla, ma basta guardare i primi secondi del video per capire cosa ne pensano i Battlefield Studios della strategia comunicativa della serie rivale, e il messaggio che passa è piuttosto chiaro : qui si fa sul serio, non è uno show.

Il trailer di lancio live action di Battlefield 6 con Zac Efron si pone come una presa in giro nei confronti di Call of Duty e il trend della serie Activision di utilizzare attori e figure famose per la propria promozione.

La guerra sul serio

A pochi giorni dalla presentazione della campagna single player durante lo State of Play, Battlefield 6 si prepara insomma a un debutto che si preannuncia importante, circondato com'è dal grandissimo entusiasmo degli appassionati.

Le opinioni in merito al confronto con Call of Duty si sprecano, e sarà molto interessante scoprire come andranno le cose in termini di vendite, numeri e coinvolgimento generale: il 10 ottobre è alle porte.