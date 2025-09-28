Battlefield 6 prende in giro Call of Duty nel trailer di lancio con Zac Efron

Il trailer di lancio live action di Battlefield 6 con Zac Efron si pone come una presa in giro nei confronti di Call of Duty e il trend della serie Activision di utilizzare attori e figure famose per la propria promozione.
Non vogliamo anticiparvi nulla, ma basta guardare i primi secondi del video per capire cosa ne pensano i Battlefield Studios della strategia comunicativa della serie rivale, e il messaggio che passa è piuttosto chiaro: qui si fa sul serio, non è uno show.
La battaglia che segue punta a enfatizzare le caratteristiche chiave di Battlefield 6, mettendo in scena un feroce scontro fra una squadra di soldati e un gruppo di nemici accompagnati da un carro armato, da cecchini appostati e, in generale, da edifici pieni di unità di supporto.
"Solo in Battlefield" sono le parole che chiudono giustamente il trailer, ricordando a tutti che il grado di distruttibilità ambientale della serie targata Electronic Arts non può vantarlo nessun altro, e che il sesto capitolo spingerà ancora di più in quella direzione.
La guerra sul serio
A pochi giorni dalla presentazione della campagna single player durante lo State of Play, Battlefield 6 si prepara insomma a un debutto che si preannuncia importante, circondato com'è dal grandissimo entusiasmo degli appassionati.
Le opinioni in merito al confronto con Call of Duty si sprecano, e sarà molto interessante scoprire come andranno le cose in termini di vendite, numeri e coinvolgimento generale: il 10 ottobre è alle porte.