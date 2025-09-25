La campagna single player di Battlefield 6 è stata presentata durante lo State of Play

Nel corso dello State of Play di questa sera, è stata presentata la campagna single player di Battlefield 6 con uno spettacolare trailer cinematografico.

All'inizio, il video mostra delle scene di operazioni militari. Si vedono soldati in equipaggiamento tattico, cecchini che prendono la mira e squadre che si coordinano per un assalto notturno. L'atmosfera è tesa e realistica, con un focus sul coordinamento di squadra e sulla furtività.

Quindi, si passa a scene di guerra su larga scala, che sono un marchio di fabbrica della serie Battlefield. Vengono mostrate battaglie in diverse ambientazioni, tra cui: un'area urbana con un ponte sotto attacco; un paesaggio desertico con convogli di veicoli militari; un'isola con un vulcano fumante in lontananza, dove si svolge uno sbarco anfibio con mezzi corazzati; zone di combattimento con edifici in costruzione e aree industriali.

Il gameplay mostrato include l'uso di vari veicoli come elicotteri, carri armati, jet da combattimento e droni. Le scene sono piene di esplosioni, distruzione ambientale e combattimenti frenetici. Insomma, sembra essere davvero spettacolare.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Battlefield 6 uscirà il 10 ottobre 2025 su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5